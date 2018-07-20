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KKTC'de şafak nöbeti (2)

ŞAFAK NÖBETİ SONA ERDİ Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44'üncü yıldönümü etkinliklerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) meşalelerle tutulan şafak nöbetinin ardından şehitler için dua edildi.  44 yıl önce gerçekleştirilen...

KKTC'de şafak nöbeti (2)

ŞAFAK NÖBETİ SONA ERDİ
Kıbrıs Barış Harekatı’nın 44'üncü yıldönümü etkinliklerinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) meşalelerle tutulan şafak nöbetinin ardından şehitler için dua edildi. 
44 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı’nın başladığı yer olan Girne'deki Yavuz Çıkarma Plajı’nda çok sayıda vatandaşın katılımıyla tutulan şafak nöbetinde, şehitler için dualar edildi. Donanmaya ait tekneler açık suda beklerken, hava kuvvetlerine ait helikopterler de sahildeki kalabalığı selamladı. Daha sonra su altındaki özel kuvvetler personeli, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türk bayraklarıyla sahile çıktı. Özel kuvvetler personeli, vatandaşların sevgi seliyle karşılandı. Nöbet etkinliğin sonunda, iki müezzin tarafından sembolik sabah ezanı okundu. Bu sırada art arda atılan havai fişekler, vatandaşlara görsel şölen sundu.
Nuri PİR - Akif ÖZDEMİR/GİRNE

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