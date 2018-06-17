KKTC'de oy verme işlemi sürüyor

SEFA KARAHASAN- LEFKOŞA, () KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Lefkoşa'da oy kullanma işlemi sürüyor. 3 gün sürecek olan oy kullanma işlemine ilginin yoğun olduğu gözlendi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için KKTC'de 106 bin 500 seçmen, dünden itibaren sandık başına gitti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Lefkoşa'da 20 Temmuz Lisesi'nde kurulan sandiklarda oylarını kullanmaya başladı. 3 gün sürecek oy kullanma işlemi için Lefkoşa Büyükelçiliği'nin organizasyonuyla seçmenler lisede kurulan 20 sandıkta oylarını kullanıyor. Seçmenlerin seçime ilgisinin çok yoğun olduğu gözlendi.

Oy kullanacakların yanlarında mutlaka T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, pasaport veya soğuk damgalı, mühürlü bir kimliklerini getirmeleri istendi. Oy verme işlemi yarın 21'e kadar devam edecek. Seçimler ikinci tura kalırsa, vatandaşlar 30 Haziran ile 2 Temmuz arasında yeniden sandık başına gidecek.

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