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KKTC'de öğrencilerin 'şehit cenazesi' gösterisine tepki (2)

KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nca, KKTC'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, bir grup öğrencinin tepki çeken 'şehit cenazesi' gösterisiyle ilgili açıklama...

KKTC'de öğrencilerin 'şehit cenazesi' gösterisine tepki (2)

KIBRIS TÜRK ÖĞRETMENLER SENDİKASI'NDAN AÇIKLAMA
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nca, KKTC'de 18 Mart Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen törende, bir grup öğrencinin tepki çeken 'şehit cenazesi' gösterisiyle ilgili açıklama yapıldı. Sendika tarafından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi hatırlatılarak, olayın 'çocuk hakları ihlali' olduğu savunuldu. Açıklamada, şöyle denildi:
"Geçtiğimiz günlerde 'Çanakkale Şehitlerini Anma Etkinliği' nedeniyle Güzelyurt Kaymakamlığının organize ettiği bir törene Güzelyurt’tan bir okulumuzun katılması ve bunu savaşın, çocukların figür olarak kullanıldığı tiyatral bir etkinlikle gerçekleştirmesi pedagojik açıdan uygun olmadığı gibi, bizim açımızdan en basit tanımıyla çocuk hakları ihlalidir. Bu ayrıca Birleşmiş Milletlerin hazırlamış olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesinde de çok net bir şekilde yer almaktadır. Toplumsal ve toplumlar arası barış; gruplar arasında eşitliğe inanan, çok kimlikli ve çoğulcu düşünebilen, barış kültürü değerlerini benimsemiş yurttaşlar yetiştirmekle mümkün olabilir. Bu gibi yurttaşları ise demokratik, insancıl ve barışçıl bir şekilde eğitim veren öğretmenler ve okullar yetiştirebilir. Sabit ve mutlak bir biçimde düzenlenen muhafazakâr etkinlikler değil ancak barışçıl etkinlikler toplumsal değişim ve gelişime katkı koyabilir."

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