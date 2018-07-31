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KKTC'de milletvekili maaşı zammı, tepkiler üzerine geri alındı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) maaşlara yapılan zamlarda, en yüksek artışın milletvekilli aylığında yapılması tepkilere neden oldu. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, vekil maaşına yapılan zammı durduklarını açıkladı. Milletvekili...

KKTC'de milletvekili maaşı zammı, tepkiler üzerine geri alındı
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) maaşlara yapılan zamlarda, en yüksek artışın milletvekilli aylığında yapılması tepkilere neden oldu. Maliye Bakanı Serdar Denktaş, vekil maaşına yapılan zammı durduklarını açıkladı.
Milletvekili maaşına yapılan yaklaşık 1700 TL'lik 'hayat pahalılığı' zammı, kamuoyunda tepkiyle karşılandı. Vekillerin 12 bin 350 TL olan maaşına yapılan zamma yönelik medyada ve sosyal medyada sert eleştirilerde bulunuldu. Tepkiler üzerine KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş, acil basın toplantısı düzenledi. Toplantı öncesinde Başbakan Tufan Erhürman ve Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay ile bir araya gelen Denktaş, Maliye olarak vekil maaşına yapılan zammı durduklarını açıkladı.
'VEKİLLER GÜNAH KEÇİSİ YAPILDI'
"Vekiller dışında da bu düzeyde maaş alanlar var ama vekiller günah keçisi yapılıyor" diyen Denktaş, muhalefet, basın ve hükümetin talebi üzerine adım atıldığını belirtti. Vekillerden yapılacak kesintilerin en alt baremde çalışan 1453 kişinin maaşına yansıtılacağını anlatan Denktaş, milletvekili maaşında artışa yönelik kararın da doğruluğuna inanmadığını söyledi.
'KAMU VİCDANI YARALANDI'
Milletvekili maaşında zamma karşı çıkan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay da, "Mesele bizim bu ödeneği alıp almamamız değil, kamu vicdanını yaralayan bir durum var ortada.  Biz Halkın Partisi olarak elimizi taşın altına koyduk ve Bakanlar Kurulu'nda alınan kararla, hayat pahalılığının milletvekili maaşlarına yansıtılmamasına karar verdik" dedi.
Halkın Partisi milletvekilleri de "Maaş artışını kullanmayacağız, bir hayır kurumuna bağışlayacağız" açıklamasında bulundu.
KKTC'de Cumhuriyet Meclisi'nde 50 milletvekili bulunuyor. Milletvekillerinin şu anki maaşları 12 bin 350 TL. Artışla birlikte bu rakam 14 bin 50 TL olacaktı.

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