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KKTC'de kayıp İngiliz kız seferberliği

İNGİLTERE'den dün ailesi ile birlikte tatile geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kaybolanan 11 yaşındaki Phoebe Collrick'in bulunması için çalışma başlatıldı. İngiltere'den dün KKTC'ye dün tatile gelen Collrick ailesi,...

KKTC'de kayıp İngiliz kız seferberliği
İNGİLTERE'den dün ailesi ile birlikte tatile geldiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kaybolanan 11 yaşındaki Phoebe Collrick'in bulunması için çalışma başlatıldı.
İngiltere'den dün KKTC'ye dün tatile gelen Collrick ailesi, bir otele yerleşti. Aile, Girne şehrinin Çatalköy bölgesinde dolaşırken, kızları Phoebe yanlarından uzaklaştı. Aile, Phoebe'yi bulamayınca polise haber verdi. Küçük kızın en son görüldüğü bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Aile de kızları için gazeteye ilan verdi. Sosyal medyadan da Phoebe Collrick için seferberlik başlatıldı.
Şu ana kadar henüz sonuç alınamayan arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. 

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