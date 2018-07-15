KKTC'de iş insanları, ülkede rüşvet ve yolsuzluk olduğunu düşünüyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yayınlanan yolsuzluk algı raporuna göre, iş insanlarının yüzde 89’u ülkede rüşvet ve yolsuzluk olduğunu düşünüyor.Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) 366 iş insanı ile anket yaptı. Sonuçların ardından hazırlanan raporda, ankete katılanların yüzde 62’si ‘kamu kaynaklarının bakanlar/yetkililer tarafından kişisel ya da partisel amaçlarla kötüye kullanıldığı’ görüşünde. Ankete katılanlara göre 'partisel ve kişisel maddi çıkar elde etmek' yaygın şekilde kullanılıyor.Rapora göre, ankete katılanların yüzde 67’si siyasetçileri, yüzde 62’si ise siyasi partileri yolsuzluğun en yoğun olduğu iki grup olarak kabul ediyor.Ankette 'Kamu kaynaklarını istismar eden bakanları/ yetkilileri yargılayacak güce sahip bir bağımsız yargı var mı sorusuna' ise iş insanlarının sadece yüzde 38'si evet cevabını verdi.Raporla ilgili açıklama yapan KTTO Başkanı Turgay Deniz, "Yasadışı bir eylem olan yolsuzluğun aynı zamanda ekonomilerde yatırım, büyüme ve gelir dağılımı gibi makroekonomik büyüklükleri de olumsuz etkilediği bir gerçektir" dedi.

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