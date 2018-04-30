KKTC'de hava ulaşımına sis engeli

İSTANBUL Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkan uçaklar, gece yoğun sis nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'na iniş yapamadı. Bunun üzerine uçaklar Antalya'ya yönlendirildi. Antalya'da bir süre bekletilen uçaklar, sabah saatlerinde Ercan'a iniş yapabildi.

Yoğun sis KKTC'deki hava ulaşımını aksatırken, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkan uçaklar, gece Ercan Havalimanı'na iniş yapamadı. Antalya'ya yönlendirilen ve bir süre burada bekletilen uçaklar, sabah saatlerinde Ercan'a iniş yapabildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sivil Havacılık Dairesi Ercan Hava Trafik Ekip Sorumlusu Özgür Ergüden, Sabiha Gökçen-Ercan seferini yapan PGT 1898 sefer sayılı uçağın gece yarısından sonra Ercan'a inmek için girişim yaptığını ancak yoğun sis nedeniyle iniş yapamadığını söyledi. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan THY 964 sefer sayılı İstanbul-Ercan seferini yapan uçağın da Antalya'ya yönlendirildiğini ifade eden Ergüden, uçakların sabah saatlerinde Ercan'a iniş yaptığını belirtti.