Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
AK Parti'li Turhan'dan siyasete veda
İbrahim Tatlıses'in adaylık başvurusu yapıldı
İbrahim Tatlıses'in AKP'den vekil adayı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1 şehit, 1 yaralı
Kuzey Irak'tan acı haber: 1...
ABD, Birleşik Krallık ve Fransa büyüme verilerinin ardından ABD borsaları yükseliyor
ABD borsaları yükseliyor

KKTC'de hava ulaşımına sis engeli

İSTANBUL Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkan uçaklar, gece yoğun sis nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'na iniş yapamadı. Bunun üzerine uçaklar Antalya'ya yönlendirildi. Antalya'da bir süre bekletilen...

KKTC'de hava ulaşımına sis engeli
İSTANBUL Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkan uçaklar, gece yoğun sis nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ercan Havalimanı'na iniş yapamadı. Bunun üzerine uçaklar Antalya'ya yönlendirildi. Antalya'da bir süre bekletilen uçaklar, sabah saatlerinde Ercan'a iniş yapabildi.
Yoğun sis KKTC'deki hava ulaşımını aksatırken, İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarından kalkan uçaklar, gece Ercan Havalimanı'na iniş yapamadı. Antalya'ya yönlendirilen ve bir süre burada bekletilen uçaklar, sabah saatlerinde Ercan'a iniş yapabildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sivil Havacılık Dairesi Ercan Hava Trafik Ekip Sorumlusu Özgür Ergüden, Sabiha Gökçen-Ercan seferini yapan PGT 1898 sefer sayılı uçağın gece yarısından sonra Ercan'a inmek için girişim yaptığını ancak yoğun sis nedeniyle iniş yapamadığını söyledi. Atatürk Havalimanı'ndan kalkan THY 964 sefer sayılı İstanbul-Ercan seferini yapan uçağın da Antalya'ya yönlendirildiğini ifade eden Ergüden, uçakların sabah saatlerinde Ercan'a iniş yaptığını belirtti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314