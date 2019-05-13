KKTC'de, dağılan koalisyon sonrası Akıncı'nın görüşmeleri başladı

Taylan YILDIRIM- Hasan DÖNMEZ- Can EROK/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dağılan dörtlü koalisyon sonrası yeni hükümet kurulması görevini vermeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, parti genel başkanlarıyla görüşmelerine başladı. Akıncı ile sırayla görüşen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, istifa eden ancak halen başbakanlık görevinde bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yeni koalisyon alternatifleri için bir araya geldiklerini dile getirdi. Başbakan Erhürman, görevin Tatar'a verilmesi gerektiğini bir kez daha Akıncı'ya söylediklerini belirtti.

KKTC'de, koalisyon ortağı HP tarafından geçen hafta hükümetten çekilme kararı alındı. Bunun üzerine Başbakan ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümetin istifasını Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sundu. Hükümetin kurulması için henüz görevlendirme yapmayan Akıncı da mecliste sahip oldukları milletvekili sayılarına göre parti genel başkanlarını kabul etti. Cumhurbaşkanı Akıncı, ilk görüşmesini saat 09.30'da UBP Genel Başkanı Tatar ile yaptı. Ardından sırasıyla istifa eden ancak halen başbakanlık görevinde bulunan CTP Genel Başkanı Erhürman ve HP Genel Başkanı Özersay ile yeni koalisyon alternatifleri için görüşme yaptı. Akıncı, genel başkanların görüşlerini aldı.

TATAR: GÖREVİ BİZE VERMESİNİ BEKLİYORUZ

Cumhurbaşkanı Akıncı ile yapılan görüşmeler sonrası parti genel başkanları, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mecliste 21 milletvekiliyle birinci parti durumunda olan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Akıncı ile süreci değerlendirdiklerini belirterek, "Meseleyi değerlendirme adına bu yöntemi düşündüğünü bizlere söyledi. Bugün 3 parti yarın sabah ise 3 parti başkanıyla görüşme yapacak. Muhtemelen yarın öğleden sonra yetkiyi düşündüğü kişiye vereceğini söyledi. KKTC için yeni dönemin hayırlı olmasını diliyorum. Bunu kendisine de söyledik. Olasılıklar bellidir. Fazla alternatif yoktur. Memleketimiz için en hayırlı ne ise onu yapmak zorundayız. Memlekette ekonomik kriz var, hükümet boşluğu var. Bu görüşmelerin neticeye varması en büyük temennimizdir" diye konuştu.

Hafta sonu değerlendirme toplantısı yaptıklarını da aktaran Tatar, "Hafta sonu ön görüşmeler yaptık. Olaylar daha de netleşti artık; ancak yarını beklemek lazım. Cumhurbaşkanı yetkiyi verdikten sonra bu iş resmi olarak başlar. Sayın Cumhurbaşkanı direkt yetkiyi de verebilirdi ama bu yöntemi tercih etti. Sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz. Görevi bize vermesini bekliyoruz. UBP olarak mutlaka bu işin içinde olacağız" dedi.

ERHÜRMAN: GÜVENOYU ALACAK PARTİ UBP OLARAK GÖRÜLÜYOR

Cumhurbaşkanı Akıncı ile görüşmeden sonra ikinci açıklamayı, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yaptı. Akıncı'nın, mecliste güvenoyu alacak parti liderine görevi vereceğini kaydeden Erhürman, "Cumhurbaşkanı'nın cevabını aradığı temel soru, mecliste güvenoyu alacak bir parti liderine görevi vermek. Bunu araştırıyor. Ben ilk günden beri olması gerekenin Ersin Tatar'a görevin verilmesi olduğunu söyledim. Bunu da Cumhurbaşkanı'na bir kez daha söyledim. Hükümet zor bir dönemden geçiyor. Hükümet nasıl, kimlerle kurulacak tartışmalarıyla vakit geçirilmemesi gereken bir dönemdir. Güvenoyu alacak tek parti UBP olarak görülüyor. Bir an önce görevin Ersin Tatar'a verilmesi gerektiğini dediğim gibi aktardık. Cumhurbaşkanı değerlendirme yaptı, bizlere sorusunu sordu. Biz de cevabımızı böyle verdik. Bu istişarelerden farklı bir sonuç çıkması da mümkün değildi" diye konuştu.

ÖZERSAY: KENDİMİZE GÖRE ŞARTLARIMIZ OLACAK

Hükümetten çekilen HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise şunları söyledi:

"Buraya gelmeden önce parti içinde istişarelere başladık. Ele alacağımız iki temel husus var. Birincisi muhalefette mi kalacağız yoksa hükümet görüşmesi yapacak mıyız? Bunun kararını vermemiz lazım. HP bu yönde karar almış değildir. Hem bunu Cumhurbaşkanı ile paylaştık. Bu yönde bir karar almadığımız için koalisyon görüşmesi yapmadığımızı da Cumhurbaşkanı ile paylaştık. HP kararını verirken özellikle 2 şeyi dikkate alacak. Birincisi geçen sürede hükümette elde etmiş olduğu tecrübedir. Yaptıklarımızı, yapamadıklarımızı, yapılmasına müsaade edilmeyenler, yapılmasını engellediklerimiz, engelleyemediklerimize göre karar vereceğiz. Bir de koalisyon mu yapacağız, muhalefette mi kalacağız; bunlardan hangisi ülke menfaatine daha fazla yarar verir, ona bakacağız. Eğer HP bir koalisyon görüşmesi yapma kararı alırsa kendine göre şartları olacaktır. Bu bir yelpaze şeklindedir. Yolsuzluğa karşı mücadeleden, hukuksuzluğa karşı alınacak tedbirlere varıncaya kadar kendimize göre şartlarımızı ortaya koyup ona göre görüşürüz."

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı yarın da Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı ile görüşecek.

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