KKTC'de Bakan Çeler'in Rum havalimanından uçması tartışma çıkardı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler'in, tatil için Ürdün'e giderken Rum havalimanını kullanması, tartışma yarattı.

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, kuzenleriyle birlikte tatil için Ürdün'e gitti. Çeler ve beraberindekiler, yurt dışına çıkışta Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin Baf Havalimanı'nı kullandı. Bakan Çeler'in sosyal medyada yayınlanan fotoğrafları, 'Çeler Baf'tan uçtu' diye haber oldu. Çeler'in, KKTC'den uçuşlarda yüksek bilet fiyatlarının olduğu bir dönemde Rumların havalimanını kullanması, sosyal medyada tartışma yarattı. Çeler'in, Baf'tan Ürdün'e direkt uçuş olduğu için bu yolu kullandığı ileri sürüldü.



FOTOĞRAFLI