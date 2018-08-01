KKTC'de Bakan Çeler'in Rum havalimanından uçması tartışma çıkardı (2)

ÇELER: PAHALIYA UÇMAM

KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, ailesiyle birlikte tatil için Ürdün'e giderken Rum havaalanını kullanmasıyla ilgili tepkilere, "Pahalıya uçmam" cevabını verdi. Bakan Çeler, KKTC'deki faiş uçak fiyatlarından yakınarak, Türk kesimindeki birçok insan gibi kendisinin de Güney Kıbras'taki hava alanlarını kullandığını belirterek şunları söyledi:

'GİZLİM SAKLIM OLSA FOTOĞRAFI PAYLAŞMAZDIM'

"Herşeyden önce şunu söylemek lazım ki Kıbrıs Türk Halkı’nın büyük bir kısmı gibi ben de özellikle Kuzey Kıbrıs’taki uçak fiyatlarındaki fahiş fiyatlar sebebiyle çoğu zaman ekonomik olarak daha uygun olduğu için Güney Kıbrıs’taki hava alanlarını kullanıyorum. Bu konuda herhangi bir gizlim saklım olsa zaten sosyal medyada fotoğraf paylaşmazdım. Bakan olmasaydım da yine aynı hava alanını kullanacaktım. Sırf Bakan oldum diye de 'dostlar alışverişte görsün' misali gidip daha pahalıya uçmam. Nasıl ki daha ekonomik olduğu için Güney Kıbrıs’tan Kuzeye geçip benzin alan Kıbrıslı Rumlar’a kendi devletleri tarafından yapılan akıldışı benzin denetimi uygulaması AB üyesi olan Güney Kıbrıs Yönetimini komik duruma düşürmüştür, bizim de kendi insanımızdan bile bile kazıklanmasını beklememiz aynı ölçüde tuhaf bir durumdur."