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KKTC'de asgari ücret 2 bin 620 TL oldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 bin 365 TL olan asgari ücret 2 bin 620 TL'ye çıkarıldı. Asgari ücretle ilgili yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan Çalışma Bakanı Zeki Çeler, "Gelinen aşamada 4 kişilik aile bir asgari...

KKTC'de asgari ücret 2 bin 620 TL oldu
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 2 bin 365 TL olan asgari ücret 2 bin 620 TL'ye çıkarıldı.
Asgari ücretle ilgili yapılan toplantı sonrasında açıklama yapan Çalışma Bakanı Zeki Çeler, "Gelinen aşamada 4 kişilik aile bir asgari ücretle geçinemez" dedi. Asgari ücrete yapılan 255 TL'lik zammın yeterli olmadığını belirten Bakan Çeler, "Mevcut hayat pahalılığı, TL'deki değer kaybı, enflasyonun artması, bunun da yeterli olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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