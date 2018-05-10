KKTC'de 175 kişinin vatandaşlığı iptal edildi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyetçi Türk Partisi, Halkın Partisi, Toplumcu Demokrasi Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu koalisyon hükümeti, 175 kişinin vatandaşlığını iptal etti.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 1200 vatandaşlığın incelendiğini ve hukuka uygun olmayan 175 istisnai vatandaşlığın iptal edildiğini söyledi.