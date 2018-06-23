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KKTC'de 12 yaşındaki Sıla, denizde boğuldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, iyi gelen karnesini kutlamak için Girne Karakum Halk Plajı'na giderek kardeşleriyle denize giren 7'nci sınıf öğrencisi Sıla Mazlum (12) boğuldu. Hatay Kırıkhanlı Mazlum Ailesi'nin üç çocuğunun en...

KKTC'de 12 yaşındaki Sıla, denizde boğuldu
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, iyi gelen karnesini kutlamak için Girne Karakum Halk Plajı'na giderek kardeşleriyle denize giren 7'nci sınıf öğrencisi Sıla Mazlum (12) boğuldu.
Hatay Kırıkhanlı Mazlum Ailesi'nin üç çocuğunun en büyüğü Sıla, karnesinin iyi gelmesini kutlamak için dün denize gitmek istedi. Sıla, işten gelen babası Hüseyin Mazlum'u denize gitmeye ikna etti. Babası, Sıla ve kardeşlerini aracıyla Girne Karakum Halk Plajı'na götürdü. Sıla ve kardeşleri denize girerken, Hüseyin Mazlum da onları kıyıdan izlemeye başladı. Bir ara Sıla'yı göremeyen baba, kızına seslendi ancak yanıt alamadı. Ses gelmemesi üzerine denize koşan Hüseyin Mazlum ve bölgede yüzenler, Sıla'yı suyun üzerinde hareketsiz halde buldu.
Baba, çevredekilerin yardımıyla denizden çıkardığı kızını hemen Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'ne götürdü. Ancak burada yapılan tüm müdahelelere rağmen Sıla kurtarılamadı. Kızlarının ölüm haberini alan aile gözyaşlarına boğuldu. Sıla'nın, bugün Lefkoşa'da toprağa verileceği öğrenildi.

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