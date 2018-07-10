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KKTC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazır

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bu akşam yapacağı ziyaret öncesinde caddeler Türkiye ve KKTC bayraklarıyla donatıldı. Dün yemin edip, göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

KKTC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hazır
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) bu akşam yapacağı ziyaret öncesinde caddeler Türkiye ve KKTC bayraklarıyla donatıldı.
Dün yemin edip, göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk resmi ziyaretlerini, devlet gelenekleri gereği, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştiriyor. Erdoğan, akşam saatlerinden Azerbaycan'dan sonra KKTC'ye geçecek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ve Akıncı, ortak basın toplantısı gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, KKTC'de kullanacağı güzergahlar temizlendi, bayraklar asıldı. Resmi programa göre saat 19.00'da Atatürk Anıtı'na çelenk koyacak olan Erdoğan, ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı ziyaret edecek. Erdoğan, Akıncı tarafından resmi törenle karşılanacak. Erdoğan ile Akıncı, ortak basın toplantısı da yapacak ve Kıbrıs konusunda mesajlar verecek.  Erdoğan, ardından Ada'dan ayrılacak.
ADA MEDYASINDA MANŞETTE
KKTC, Erdoğan'ın ziyaretini 'dünyaya önemli bir mesaj' olarak değerlendiriyor.
KKTC'deki Havadis gazetesi, 'Türkiye'de yeni dönem', Yenidüzen, 'Yemin etti geliyor', Star Kıbrıs 'Başkan bugün KKTC'de' manşetiyle çıktı. Haberlerde, bir dönemin kapandığına vurgu yapıladı ve Erdoğan'ın göreve gelme törenin yoğun ilgi gördüğü belirtildi.
Rum Yönetimi medyası da Erdoğan'ın KKTC'ye yapacağı ziyarete geniş verdi. Rum Alithia gazetesi 'Başkan yemin etti geliyor' başlığıyla verdiği haberde, Erdoğan'ın ziyaretinin önemine dikkat çekti.
Politis, 'Erdoğan’ın ziyareti şimşek gibi' başlığını kullandı ve Kıbrıs konusunda da önemli mesajların verileceğine işaret etti.

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