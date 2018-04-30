KKTC Cumhurbaşkanı: Konfederasyon ya da iki devletli çözüm fikri inandırıcı değil

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, ()- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs'ta sorunun çözümü için konfederasyon ya da iki devletli çözüm fikrinin inandırıcı olmadığını söyledi. Akıncı, bunların masa başında elde edilemeyeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı görevinin üçüncü yılında halka seslenen Akıncı, Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik son dönemde tartışma konusu olan 'konfederasyon' ve 'iki devletli' çözüm modellerini eleştirdi. “Güney Kıbrıs’tan da zaman zaman buna dair bazı fikirler ortaya atılsa da bunlar inandırıcı değildir" diye konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Ciddi ve inandırıcı olsa, elbette bu da değerlendirmeye alınabilirdi. Ne var ki böylesi bir formül konjonktür uygunsa ve dış ilişkiler bağlamında bunu sağlayacak güçte ilişkilerimiz varsa belki o zaman gerçekleşebilir. Ancak bugün siyasi atmosferin buna elverişli olmadığı ortadadır. Bizi en son tanıyacak olan taraftan, yani Rumlardan bizi ayrı devlet olarak tanımasını beklemek gerçekçi değildir" diye konuştu. Akıncı, "Konfederasyon teziyle yitirilen zaman, sadece Rumların tüm Kıbrıs adına tek başına Avrupa Birliği'ne girmelerine yardımcı olmuştur" dedi.

İKİ AYRI YAPILI ÇÖZÜM TARTIŞMASI

Ada'da yeni süreçte, "konfederasyon" ve ya "iki devletli" çözüm önerilerinin resmiyet kazanmaması gerektiğini belirten Akıncı, "Bu türden bir öneriyle resmen ortaya çıktığımız anda, Birleşmiş Milletler parametrelerini reddeden taraf olarak tanımlanacağımız ve uzun sürecek yeni bir çıkmaza gireceğimiz aşikardır. Böylesi bir çıkmaz geçen defa Rumların Avrupa Birliğine tek başlarına girmelerinin yolunu açmış veya en azından yardımcı olmuştu. Şimdi yaşanacak uzun süreli yeni bir çıkmaz, muhtemelen doğal gaz zenginliklerine tek başlarına sahip çıkmaları sonucunu doğurabilir; ya da buna razı olmayacağımız için Doğu Akdeniz ve adamız yeni gerginliklerin ve huzursuzlukların kaynağı olacaktır”.

MÜZAKERELERE BAŞLAMA MESAJI

Çözüm için yoğun bir çaba harcadığını anlatan Akıncı, Kıbrıs sorununa federal bir çözüm bulmak amacıyla Crans Montana'da yürütülen ve başarısızlıkla sonuçlanan görüşmelerde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından masaya konulan çerçeve anlaşmasını kabul ettiğini kaydetti. Rumlara da, "Guterres Çerçevesi’ni taraflara sunulduğu şekli ile kabul etmesi durumunda, çerçevenin stratejik bir paket anlaşması olarak ilan edilebileceği" çağrısı yapan Akıncı, "Bunu stratejik bir paket anlaşması olarak ilan edelim. Geri kalan boşlukların tamamlanması için o zaman müzakerelerin de bir anlamı olur” dedi.

Akıncı, Kıbrıs'ta "Sonuç odaklı olmayan, ucu açık müzakere dönemini bir kez daha yaşamanın bir anlamı kalmadığını, çıkış yolunun ancak takvimi belli, stratejik bir paket yaklaşımı çerçevesinde aranabileceğini" söyledi. Kıbrıs'ta çatışma yerine uzlaşma ve işbirliği ruhunu geliştirecek davranışlara ihtiyaç olduğunu kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "Doğu Akdeniz’deki enerji politikalarında Kıbrıs Türk tarafı ile Türkiye’yi dışlayan çok daha maliyetli projeler yerine, işbirliği ve karşılıklı yararı artıracak daha akılcı seçenekler mümkündür. Türkiye’nin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerinde de Avrupa Birliği üyeliği avantajını olumsuz biçimde kullanarak her fırsatta Türkiye’nin önünü tıkamak Kıbrıs’ta çözüme yardımcı olan davranışlar değildir" dedi.

KİMSEDEN İCAZET ALMADIM

Ada'da gelinen kavşağın bir yol ayrımı olduğuna dikkat çeken Akıncı, "Bu durumu farklı bir yola sapmak için dillendiriyor değilim. Gerçek durum bu olduğu için bunu ifade etmek zorunluluğunu duyuyorum. Hiçbir şey statik, durağan değildir. Hiçbir şey olduğu yerde olduğu gibi kalmıyor. Çözümsüz geçen yılların, Kıbrıs sorununun çözümünü daha da zorlaştırdığı ve bölünmüşlüğün daha da perçinlendiği ne yazık ki bir gerçektir" diye konuştu. Akıncı sözlerini şöyle tamamladı; "Kendi payıma halkıma verdiğim söze sadık kalarak bundan sonra da aynı kararlılıkla görevimi sürdüreceğim. Bu göreve kimsenin icazeti ile gelmedim. Sorumluluğum vicdanıma ve halkıma karşıdır. Bu konuşmayı da tamamen tarihi sorumluluk bilinci içinde yapmak ihtiyacını duydum."



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