KKTC, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomik destek istedi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yaptığı ziyarette, ağırlıklı olarak ekonomik konuların ele alındığı belirtildi.

24 Haziran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 27'nci Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde ipi göğüsleyip Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumharbaşkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın ardından ikinci ziyaretini KKTC'ye yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın heyetlerle birlikte yaptığı görüşmede, Kuzey Kıbrıs'ın ekonomik sorunları masaya yatırıldı.

Kıbrıs Türk tarafı ekonomik alanda yaşadıkları sıkıntıları ortaya koydu ve hem turizm hem de elektrik konusunda sorunlar yaşadıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Akıncı'nın, Türk Hava Yolları'nın Kuzey Kıbrıs'a olan seferlerinin artırılmasını gündeme getirdiği bildirildi.

Başbakan Tufan Erhürman'ın da, Ada'da yaşanan elektrik sıkıntısı ile ilgili hazırlanan rapordan alıntılar yaptığı belirtildi. Başbakan Erhürman'ın, halka ucuz elektrik vermek için çalışmalar yaptıklarını söylediği kaydedildi.

MALİYE BAKANI SIKINTILARI ANLATTI

KKTC Maliye Bakanı Serdar Denktaş da bütçedeki sıkıntılar nedeniyle zorlandıklarını ifade etti. Türkiye'den gelecek dönemde ekonomik katkı sağlanması yönünde mesajlar verdi.

Daha çok Kıbrıs Türk tarafını dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kuzey Kıbrıs'ın kalkınmasına yönelik mesajlar verdiği bildirildi. Erdoğan'ın KKTC'ye kablo ile gelecek elektriğin önemine işaret ettiği belirtildi.

ÇAVUŞOĞLU KIBRIS'A GİDECEK

​'nın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, KKTC'nin ihtiyaçlarının daha geniş şekilde ele alınması için Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da Ada'ya gitmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute'nin 23 Temmuz'da Kıbrıs'a yapacağı ziyaretten önce geleceği bildirildi.

Çavuşoğlu, ziyarette Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve yetkililerle bir araya gelecek. Ankara ve Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs konusunda durum değerlendirmesi yapacak.