KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: Ada'nın bölünmüşlüğü pekişiyor

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçen zamanın Ada'nın bölünmüşlüğünü pekiştirdiğini belirterek, "Çözüme ulaşmanın daha da zor hale geldiğini görmeyen bilmeyen kalmamıştır" dedi.

Hiçbir zaman çözüm perspektifini dışlayan bir tutum içinde olmadığını kaydeden KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile yapacağı görüşme öncesinde kaygılarını ortaya koyduğunu ifade etti. "Kıbrıs konusunda yol ayrımındayız" yönündeki açıklamalarının eleştirilmesine cevap veren Akıncı, "Daha birkaç gün önce, bir Kıbrıslı Rum parti başkanı ‘Böyle giderse iki üç yıl içinde kalıcı bölünme gerçekleşecek’ derken, Rum müzakereci de ‘Uzatmaları oynuyoruz’ diye konuşmuştur. Bu durum, ben başka bir yola saptığım için olmamıştır. Ne yazık ki Kıbrıs Türk tarafının çözüm için gösterdiği çok büyük çabanın gerekli karşılığı görmemesinden dolayı bu noktaya varılmıştır" diye konuştu.

'ÇÖZÜM TEK TARAFLI OLMAZ'

Ada'da çözüme ulaşmanın sadece Kıbrıs Türk tarafının gayreti ile olamayacağına dikkat çeken KKTC Lideri Akıncı, şunları kaydetti:

"Çözüm, Kıbrıs Rum tarafı ve tüm diğer ilgili tarafların da katkısını gerektirir. Rum liderle buluşmanın arifesinde sözlerimi bu çerçevede sınırlı tutmakla yetiniyorum. Önümüzdeki günlerde sürecin ne şekilde gelişeceğini ve kimin hangi düzeyde katkıda bulunacağını hep birlikte göreceğiz. Kıbrıs Türk halkının barışçı, gerçekçi, mümkün ve makul olanın arayışı içinde ama haklarını da sonuna kadar savunan bir anlayışla yoluna devam edeceği kuşkusuzdur."



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