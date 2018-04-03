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KKTC Başbakanı Erhürman'dan İTÜ arazisiyle ilgili açıklama: İptal ederiz

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, İstanbul Teknik Üniversitesi'nce (İTÜ) Erenköy'de 49 yıllığına kiralanan arazide hiçbir şey yapılmadığını belirterek, para aktarılma planının...

KKTC Başbakanı Erhürman'dan İTÜ arazisiyle ilgili açıklama: İptal ederiz

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Tufan Erhürman, İstanbul Teknik Üniversitesi'nce (İTÜ) Erenköy'de 49 yıllığına kiralanan arazide hiçbir şey yapılmadığını belirterek, para aktarılma planının olmaması durumunda İTÜ ile anlaşmanın iptal edileceğini söyledi. 
Başbakan Erhürman, KKTC Meclisi'nde konuştu. Kuzey Kıbrıs'ta arazi kiralayıp, yatırım yapmayanlara uyarılarda bulunan Erhürman, İTÜ tarafından Erenköy'de 49 yıllığına kiralanan araziyi hatırlattı. Erhürman, "İstanbul Teknik Üniversitesi'nden hiçbir şey yapılmadı. Sözleşme süreleri aşıldı. Burada adım atılmazsa arazi tahsisi iptal edilecek" diye konuştu. Çukurova Üniversitesi ile imzalanan sözleşmede de kurallara uyulmadığını kaydeden Başbakan Erhürman, arazilerin, amaca uygun kullanılması gerektiğini vurguladı. 

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