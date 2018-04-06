KKTC- Antalya arasında gemi seferleri başlıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, 2 aya kadar KKTC- Antalya ve KKTC- Alanya arasında gemi seferlerinin başlayacağını açıkladı.

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Konferans Salonu'nda gazetecilerle bir araya geldi. AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve cemiyet yönetimi tarafından ağırlanan Bakan Ataoğlu, Antalya'ya geldikleri zaman evleri gibi gördükleri cemiyete mutlaka ziyarette bulunduklarını anlattı.

'İKİ AYA KADAR KKTC- ANTALYA ARASI GEMİ SEFERLERİ BAŞLIYOR'

Antalya-KKTC arasında ciddi temaslarda bulunduklarını belirten Ataoğlu, Girne'den Antalya'ya gemi seferleri için çalışma yürüttüklerini söyledi. Bakan Ataoğlu, Antalya ile KKTC arasında deniz yolunu kullanacak bir ulaşım sistemiyle ilgili görüşmelerde sonuca çok yaklaştıklarını kaydetti. Haftada 3 defa gidiş geliş olmak üzere gemi seferleri düzenleyeceklerini söyleyen Bakan Ataoğlu, “KKTC'den Antalya'ya 4.5 saatlik bir süre bekleniyor. Bu süre içerisinde haftada 3 kez düşünülüyor. Bu şekilde olursa acentelerin burayı pazarlamalarına ikinci bir alternatif çalışma olacak. Aynı şekilde uçak bilet fiyatlarının ciddi derecede yüksek olmasından dolayı buna da bir alternatif olacaktır" dedi.

Önümüzdeki 2 ay içerisinde seferlerin başlayacağını aktaran Bakan Ataoğlu, “Yolcu sayısı ve gemi çalışmalarıyla ilgili görüşmeler sürüyor. Alanya'ya 2.5 saatlik bir yolculuk süresi var. Hatta Antalya'ya 4.5 saatlik yolculuğu 3.5 saate düşürecek 400 kişilik bir gemi var. Bununla ilgili de görüşüyoruz. Çok yakın bir tarih verebilirim. En geç bir- iki ay içerisinde bu hayata geçebilir" dedi.

Türkiye'den KKTC'ye giden turistlerin sayısının azlığından yakınan Bakan Fikri Ataoğlu, Türkiye'nin her ilinde tanıtımla ilgili atağa kalktıklarını ifade etti. KKTC'den Antalya'ya sefer yapan tek bir özel uçak firması olduğunu da belirten Ataoğlu, farklı bir firmanın da rekabete dahil olacağını ve fiyatların da bu şekilde uygun hale geleceğini aktardı.

HEDEF 2 MİLYON TURİST

KKTC'nin 22 bin yatağa sahip bir turizm potansiyeli olduğunu ifade eden Bakan Ataoğlu, geçen yıl 1 milyon 700 bin turisti ağırladıklarını söyledi. Yatak sayılarını bu sezon 5 bin civarı artırmayı hedeflediklerini de belirten Ataoğlu, “Önümüzdeki birkaç ay içerisinde kendi bünyemize 5 bin civarı yatak ilave edeceğiz. Bu yıl 27 bin yatakla 1 milyon 700 bini geçip 2 milyona ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

Ziyareti anısına Mevlüt Yeni, Bakan Ataoğlu'na AGC flaması takdim ederken, Bakan Ataoğlu da Yeni'ye bir pano hediye etti.



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