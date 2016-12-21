Kızlarının ameliyatı için evlerini satılığa çıkardılar

AYDIN'ın Germencik İlçesi Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Demirkan ailesinin üç çocuğundan en büyüğü olan omurilik eğriliği bulunan 12 yaşındaki Hasret Demirkan'ın ameliyatı için 45 bin lira gerektiğini söyledi. Aile, ameliyat masrafı için oturduğu evi satılığa çıkardı ancak ev eski olduğu için alıcı çıkmadı.

Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan ve geçimlerini günlük bulduğu işlerde kazandığı parayla sağlamaya çalışan baba Çaçan Demirkan (48) ile ev hanımı anne Suzan Demirkan (33), 2 aylıkken omurilik eğriliği (Skolyoz) teşhisi konan kızı Hasret Demirkan'ın üçüncü kez ameliyat olması için 45 bin lira gerektiğini söyledi. Aile bunun için oturdukları evi satılığa çıkardı ancak evin eski olması nedeniyle müşterisi çıkmadı. İstenilen parayı bulamazlarsa kızının felç hatta ölüm riski bulunduğunu söyleyen anne Suzan Demirkan, "Omurilik eğriliği yani Skolyoz teşhisi 2 aylıkken konuldu. 8 aylıkken 4 bin 500 lira masrafla 1'inci ameliyatını geçirdi. 2 yaşındayken de 2'nci kez ameliyatını 6 bin liraya oldu. Sol ayağını hissetmiyor, ayağı çürümeye başladı. Bu yıl İstanbul'daki doktora götürdüğümüzde damarlardan birinin koptuğunu söyledi. Şimdi tekrar omuriliğinden ameliyat olması gerekiyor. Yaşı büyük olduğu için zor bir ameliyat olacağı söylendi. Kullanılacak malzeme ve doktor ücretleri olarak 45 bin lira masraf çıkarıldı. Daha önceki ameliyatları kendi imkanlarımızla yaptık. Ancak şu anda son ameliyatı karşılayacak imkanımız yok" dedi.

"EVİ SATILIĞA ÇIKARDIK"

Tek dertlerinin kızları Hasret'in sağlığına kavuşması olduğunu vurgulayan anne Demirkan, "Kızımın sağlığına kavuşabilmesi için gerekli parayı bulabilmemiz amacıyla oturduğumuz evi satılığa çıkardık. Ama ev eski olduğu için gelip, bakıp gidiyorlar. Kimse almaya yanaşmıyor. Ev üstümüze dökülüyor. Konuyla ilgili Kaymakamlığa, Valiliğe, hastanelere ve gereken her yere gittim. Ancak tüm kapılar yüzümüze kapandı. Kimse bize yardım etmeye yanaşmıyor. Kapılar adeta yüzümüze kapandı. Eğer kızım kısa zamanda ameliyat olmazsa felç olma riski var. 13 yaşına kadar da onu kaybetme riskimiz var. Bu saatten sonra kızımın ameliyatı için duyarlı insanlardan yardım bekliyorum. 45 bin lira para bulamazsak, kızımı kaybedeceğim. Sol ayağı gelişmediği için 30 numara sağ ayağı ise 34 numaradır. Bu konuda bize tek yardımcı olan komşumuz Fatma Kırandır ondan Allah razı olsun" diye konuştu.

"ÇALIŞACAK İŞ BULAMIYORUM"

Sürekli çalışacak bir işinin olmadığı için maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşayan baba Çaçan Demirkan ise, "Milletten kızım için destek istiyorum. Kızımın sağlığına kavuşmasını istiyorum. Şu anda işim yok çalışmıyorum. Düzenli bir mesleğimde yok ne iş bulsam yapıyorum. Evimi zor geçindirmeye alışıyorum. İşim olursa çocuklarım Hasret Demirkan, Hatice Nur Demirkan (7) ve Muhammet Ali Demirkan'ın (3) geçimini sağlamaya çalışacağım" dedi.

Kurtuluş İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Hasret Demirkan'ın bir haftadır ayağındaki çürüme ve bacak ağrısı yüzünden okula gidemediği belirtildi.



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