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Kızları hasta olan ailenin yardım çığlığı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 20 yaşındaki Cansu Özdemir liseye giderken beyin sapında kötü huylu tümöre rastlandı. Üç yıldır farklı hastanelerde tedavi gören Cansu'nun babası Metin Özdemir kızını tedavi ettirmek için maddi durumunun...

GENEL 10.11.2019, 09:29

İZMİR'in Bornova ilçesinde, 20 yaşındaki Cansu Özdemir liseye giderken beyin sapında kötü huylu tümöre rastlandı. Üç yıldır farklı hastanelerde tedavi gören Cansu'nun babası Metin Özdemir kızını tedavi ettirmek için maddi durumunun yetersiz olduğunu söyleyerek, Çocuğumuzun yanından ayrılamadığımız için çalışamıyorum. Çıkmazın içindeyiz, yetkililerin yardım etmesini istiyoruz dedi.
2016 yılında, liseye giden Cansu Özdemir, rahatsızlığı sebebiyle gittiği hastanede, beyin sapında kötü huylu tümör olduğunu öğrendi. Tümörün, beyin sapında olmasından dolayı yarısı alınabildiği için Cansu bir türlü eskisi gibi olmadı. Son üç yılını hastanelerde geçiren Cansu, geçen pazartesi günü yoğun kusma şikayetiyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Bornova Türkan Özilhan Hastanesi'nde tedavi gören kızlarının yanından bir an ayrılmayan anne Fatma ve baba Metin Özdemir (50), maddi olarak çok zor günler geçirdiklerini belirterek yetkililere yardım çağrısında bulundu. Tek isteğinin kızının sağlığına kavuştuğunu günü görmek olduğunu söyleyen Metin Özdemir, 2017 yılında Cansu'nun beyin sapında kötü huylu tümör olduğu ortaya çıktı. O tarihten bu yana da sürekli hastanelerdeyiz. Kızım bu sürede çeşitli tedaviler gördü, kemoterapiler aldı. Anne ve babası olarak 3 yıldır sürekli onunla beraberiz. Hal böyle olunca, iş anlamında sıkıntılar yaşadık. Son zamanlarda kızımın durumunun kötüleşmesi sebebiyle palyatif bakım gerekti. Fakat birçok hastane bizi kabul etmedi. Son olarak Cansu'yu, Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'ne yatırdık. Ne eşim ne de ben, kızımızla ilgilendiğimiz için çalışamıyoruz ve bu yüzden çok zor durumdayız. Evimizin kirasını dahi ödeyemiyoruz. Çıkmazın içine girdik ve oradan çıkamıyoruz. Çocuğumuzun yanında olmak zorundayız dedi.
KOMŞULARI DESTEK OLUYOR
Komşuları olarak Özdemir ailesine destek olmaya çalıştıklarını belirten Sevgi Arslan (50) ise şunları söyledi
Bizler komşuları olarak aile ye elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Ancak bizim de bir aile düzenimiz olduğu için bir yere kadar yardımcı olabiliyoruz. Kendi aramızda topladığımız bir yardım var. Ancak o yardımla bu iş çözülmez. Anne ve baba maddi olarak çok zor durumdalar. Cansu biraz toparlayana kadar yetkililerden yardım etmelerini istiyoruz.

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