Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
Ülkü Tamer son yolculuğuna uğurlandı
İYİ Parti'de kurultay coşkusu
Meral Akşener 1060 oy ile...
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...

Kızlar okusun diye ilmek ilmek örüyorlar

CUMHURİYET Kadınları Derneği Manisa Şubesi tarafından başlatılan 'İlmekler örgü olsun, kızlarımız okusun' kampanyası için bir araya gelen kadınlar, kız çocuklarına burs vermek için örgü ördü. Kampanyaya destek veren CHP Milletvekili...

Kızlar okusun diye ilmek ilmek örüyorlar
CUMHURİYET Kadınları Derneği Manisa Şubesi tarafından başlatılan 'İlmekler örgü olsun, kızlarımız okusun' kampanyası için bir araya gelen kadınlar, kız çocuklarına burs vermek için örgü ördü. Kampanyaya destek veren CHP Milletvekili Tur Yıldız Biçer de kadınlarla birlikte, kızlar için çalıştı.
Cumhuriyet Kadınları Derneği Manisa Şubesi, maddi durumu kötü kız çocuklarının okullarına devam edebilmeleri için harekete geçti. Dernek tarafından 'İlmekler örgü olsun, kızlarımız okusun' kampanyası başlatıldı. Dernek binasında bir araya gelip, kız çocukları için örgü örmeye başlayan kadınlara CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer de destek verdi.
Yaptıkları el işi örgüleri satıp, kız çocuklarına burs vereceklerini söyleyen Şube Başkanı Fatma Ayhan, "Maddi sıkıntılar yüzünden kız çocuklarımızdan bazıları okullarına devam edemiyorlar ya da çok zor şartlarda okuyorlar. Biz Türkiye'de kızların okullaşma oranının artmasını ve toplumun her alanında aydın genç kızlarımızın olmasını istiyoruz. Ayrıca hala bazı yerlerde 'kızlar okumaz' algısı var. Biz ailelerdeki bu algıyı yıkmak için en azından maddi sıkıntıları ortadan kaldırıp, 'bakın kızlar da okuyabilir, sizlere yük olmazlar' demek istiyoruz. Yaptığımız ürünleri onlar için satıp, burs vereceğiz" diye konuştu.
Manisa'nın her kesiminden kampanyaya destek geldiğini kaydeden Ayhan, "75 yaşındaki bir ninemiz kızlarımız okusun diye 19 tane el işi örgü ördü, bunların hepsini kızlar için yaptı. İlmekler örgü olsun, kızlarımız okusun diyoruz" dedi.
Eline örgü şişini alan ve kadınlarla birlikte örgü ören CHP'li Milletvekili Tur Yıldız Biçer ise Manisalıları destek vermeleri için çağrı yaptı. Biçer, "Hep birlikte ilmek ilmek örüyoruz. Eli iş tutan herkes bu kampanyaya destek versin. Kızlarımız okusun" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314