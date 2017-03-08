Kızıyla kendini mutfağa kilitledi

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'de, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen M.T. adlı kadın, kızı 8 yaşındaki H.E.T. ile birlikte kendisini evinin mutfağına kilitledi. Polis ikna edemediği kadını balkondan girerek etkisiz hale getirdi.

M.T., bugün saat 09.00 sıralarında, Merkezefendi İlçesi Karaman Mahallesi'ndeki evinde, kızı H.E.T.'yi kendisiyle birlikte mutfağa kilitledi. H.E.T.'nin çığlık atması üzerine komşuları, polis ve itfaiye ekiplerini çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, psikolog eşliğinde anne M.T.'yi kapıdan konuşarak dışarı çıkıp kızı bırakması konusunda ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, apartmanın üçüncü katındaki eve merdiven dayadı. Polis ekipleri, itfaiye aracının merdiveninden balkona tırmanarak eve girdi, anne M.T.'yi etkisiz hale getirdi. Annesinin elinden kurtarılan H.E.T., sosyal hizmet uzmanları tarafından koruma altına alındı. Anne M.T. ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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