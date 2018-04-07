Kızının ölümüne neden olduğu iddiasıyla erkek arkadaşının yakalanmasını istedi

DÜZCE'den, İstanbul'a sosyal medya aracılığı ile tanıştığı erkek arkadaşının yanına giden, alkol aldıktan sonra şeker komasına giren Kübra Hıracı (20), arkadaşı tarafından bırakıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Canan Hıracı, kızının ölümüne neden olduğunu iddia ettiği Caner B.'nin 2 yıldır kaçtığını belirterek, adaletin tecelli etmesini beklediğini söyledi.​Düzceli Kübra Hıracı, sosyal medya aracılığı ile tanıştığı Caner B. ile 22 Aralık 2016 tarihinde İstanbul'a buluşmaya gitti. Kübra Hıracı ve Caner B., Büyükçekmece Gülpınar Mahallesi'ndeki günlük kiralık ev tuttu. İleri derecede diyabet hastası olan Kübra Hıracı, erkek arkadaşının isteği üzerine alkol alınca şekeri yükseldi. Tecavüze uğradığı ve darp edildiği ileri sürülen genç kız, sabah kendisine gelemeyince, Caner B. tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Caner B. kaçarken, Kübra Hıracı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kübra Hıracı, Düzce'de toprağa verildi.Kübra Hıracı'nın annesi Canan Hıracı, kızını hastaneye bırakan ve güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan Caner B. ve kuzenlerinden şikayetçi oldu. Aradan geçen 2 yılda Kübra Hıracı'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen Caner B. halen yakalanamadı.Caner B.'nin yakalanmasını isteyen Canan Hıracı, "Kızım 20 yaşındaydı. İnternetten tanıştığı Caner B. isimli şahıs ile 22 Aralık 2016 günü İstanbul'a gezmeye gitti. Benim kızımı darp edip tecavüz ediyor ve kızım ölüyor. Ben bundan rahatsızım. Caner B. isimli şahıs, 2 senedir yakalanmadı. Nasıl yakalanamaz?" dedi.Adli Tıp raporunda kızının şekerinin yükselmesinin yanı sıra tecavüz ve darp edildiğine dair bulguların da olduğunu söyleyen Canan Hıracı, "Adli Tıp raporunda şeker hastalığından öldüğü ve bazı fiziksel olaylardan dolayı şekerinin yükseldiği söyleniyor. Adli Tıp raporunda tecavüz ve darp edildiği yazılı. Güvenlik kameraları görüntüleri var. Caner B. kaçıyor. Ben bu durumdan rahatsızım. Adaletin tecellisini istiyorum. Bir anne olarak hiç rahat değilim" diye konuştu.

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