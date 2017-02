Kızının hastalığıyla başladı, şimdi dünyaya ihraç ediyor

Ersan ERDOĞAN / MANİSA, () - MANİSA'ya 3 yıl önce yerleşen 48 yaşındaki Burçin Karababa, bir yaşını dolduran kızının anne sütünden katı gıdaya geçişi sırasında aşırı alerjik reaksiyon göstermesinin, yediklerindeki ilaç kalıntılarından kaynaklandığını öğrenince doğal gıdaya yöneldi. ABD'den getirttiği 50 kırmızı solucanın dışkısından elde ettiği organik gübreyle saksıda sebze yetiştiren ve çocuğunun yaşadığı sorunu çözen Karababa, bugün Manisa'da kurduğu tesisinde 54 milyar ulaşan solucan kapasitesine ulaştı, yurt dışına açıldı.

Ankara'da 2000 yılında doğum yapıp kızı Derin Su'yu kucağına alan jeofizik mühendisi Burçin Karababa, 1 yıl sonra anne sütünden katı gıdalara geçiş yapan çocuğunun hastalanmasıyla doktora başvurdu. Gıdalardaki ilaç kalıntısı yüzünden kızının alerji olduğunu öğrenen Burçin Karababa, çareyi organik sebze yetiştirmekte buldu. Evinin terasındaki saksıda organik sebze yetiştirmeye başlayan Karababa, ürünlerden verim alabilmek adına çeşitli araştırmalar yaptı. Amerika'nın California eyaletinden getirttiği 50 kırmızı solucanın dışkısından organik gübre üreten Karababa, solucanların artmasıyla 2005 yılında 150 bin lira sermayeyle ülkede 'ilk' olduğunu söylediği solucan gübresi üreten işletmesini Manisa'da açtı.

'ŞERDEN HAYIR DOĞAR' DERLER

Manisa'ya 3 yıl önce taşınan Burçin Karababa, Saruhanlı İlçesi Hacırahmanlı Mahallesi'nde 21 dönüm arazi üzerinde 4 bin 500 metrekarelik tesisinde üretim yapıyor. Karababa, 54 milyara ulaşan solucan kapasitesiyle yurt dışına da açıldı. Kurduğu Ekosol Tarım ve Hayvancılık Şirketinin Genel Müdürlüğünü yapan kadın girişimci Burçin Karababa, "Böyle bir işe kızım sayesinde başladım. 'Şerden hayır doğar' derler. Kızım bir takım olumsuzluklar yaşadı. Kızımın sağlığının düzelmesi için de organik besinlerle beslenmesi gerekti" dedi.

ÖNCE ÖNEMSEMEDİ

Verimin yükselmesi için sürekli internet ortamında arayışlar içerisine girdiğini belirten Karababa şunları anlattı:

"Ziraat mühendisi olmadığım için internette dar alanda yüksek verim alma yöntemlerini araştırdım. İnternette her arayışımda beni kimyasal gübre satan ilaç bayilerine yönlendirdi. Yabancı bir kaynaktan Amerika'nın California eyaletinde bir üniversitenin araştırması sonucu kırmızı California solucanlarının oluşturduğu organik gübreye ulaştım. Küçük bir hayvanın gübresi ne kadar olabilecek ki tarıma hizmet edebileceği beni şaşırttı. Çok da önemsemedim. Kısa süre geçtikten sonra bir arkadaşım bana, yurtdışından bir sepet sebze getirdi. Çok parlak ve güzel olunca hormonlu mu endişesine kapıldım. Arkadaşım bana solucan gübresi kullanıldığını söyledi. Solucan gübresi çok kısa sürede ikinci defa karşıma çıktı. California eyaletindeki üniversite yerli toprak solucanlarıyla Hindistan'ın çok çalışkan solucanlarının melezlenmesi sonucu oluşan kırmızı solucandan 50 tane alarak, terasımdaki sebzeler için kullandım ve kızımın sağlığı düzeldi."

İHRACATA BAŞLADI

Solucan sayısının her yıl katlanarak çoğaldığını belirten Burçin Karababa sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her sene 1200 ton katı gübre ve 5 bin ton kadar da sıvı gübre üretiyoruz. Solucan gübresi son 15 yıldır Avrupa'da da çok ciddi olarak kullanılmaktadır. Artık Türkiye'de de çok talep görmektedir. Ben bu işe ticari maksatla başlamadığım için, anne olarak başladığım için ticaret daha sonra geldi. Şuan Fransa, Romanya, Hollanda, Azerbaycan ve Kazakistan'a satışlarımız var. Katı gübrenin kilosu 2.5 TL, sıvı gübrenin kilosu ise 40 TL."

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Vekili Metin Öztürk ise Burçin Karababa'nın tesisini ziyaret etti. Öztürk, Karababa'nın şirketinin Manisa'da solucan tarımı üreterek daha da gelişeceğine inandığını ve bakanlık imkanı çerçevesinde ekosol-tarım gibi tüm yatırımcılara destek vereceklerini söyledi.

