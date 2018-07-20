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Kızının adını bez bebeklerde yaşatıyor

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da acılı anne Döndü Bora, trafik kazasında ölen kızı Gamze Yılbaş'ın (19) adını yaşatmak için yaptığı 'Gamze' adlı bez bebekleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara dağıttı. Sağlık...

Kızının adını bez bebeklerde yaşatıyor

Erol AKKIR/ANTALYA, () - ANTALYA'da acılı anne Döndü Bora, trafik kazasında ölen kızı Gamze Yılbaş'ın (19) adını yaşatmak için yaptığı 'Gamze' adlı bez bebekleri, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören çocuklara dağıttı.
Sağlık kolejini bitirip özel bir hastanede staja başlayan hemşire adayı arkadaşlar İlayda K., Yaren Su Ş. ve Gamze Yılbaş, 19 Temmuz 2017 günü sabah saatlerinde kent merkezinde buluştu. İlayda K.'ın kullandığı otomobile binen üç arkadaş, staj yaptıkları hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Direksiyon kontrolünü yitiren İlayda K., önce reklam tabelasına, ardından demir çitlere çarptı, otomobil taklalar atarak yola savruldu. Kazada otomobilin arka koltuğunda bulunan Gamze Yılbaş yola fırladı. Ağır yaralanan Yılbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayda yaralanan İlayda K. ve Yaren Su Ş. götürüldükleri hastanede tedavi oldu. Gamze Yılbaş'ın annesi Döndü Bora, otomobilin sürücüsü hakkında 'taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan suç duyurusunda bulundu.
ÇOCUKLARA BEZ BEBEK DAĞITTI
Anne Döndü Bora, kendi elleriyle yaptığı bez bebekleri Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin hematoloji ve onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklara dağıttı. Kızının çok sevdiği için hemşirelik mesleğini seçtiğini söyleyen Bora, "Şimdi melek olan kızımın birinci ölüm yıldönümü. Hemşirelik mesleğini ve çocukları çok severdi. O nedenle Gamze adını verdiğim bez bebeklerimi, tedavi gören çocuklara dağıtmak istedim. Onların bir an da olsa yüzlerini güldürmek istedim" dedi.
YOKLUĞU ÇOK ZOR
Kazanın üzerinden bir yıl geçmesine karşın hala kızının yokluğuna alışamadığını aktaran Döndü Bora, "Kızımın bana bıraktığı Duman isimli kedisi ile hayatımıza devam ediyoruz. Gamze'nin yokluğuna Duman da ben de alışamadık. Duman'ın gözü kulağı hep kapıda, her an gelecekmiş gibi yolunu gözlüyoruz" diye konuştu.

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