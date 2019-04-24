Kızına verdiği sözü tuttu, üniversiteyi bitirdi

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde yaşayan ve ilkokul mezunu olan Şazime Hancı (38), kızının sorduğu "Neden lise mezunu değilsin?" sorusu üzerine ortaokul, lise ve yüksekokul okudu. 3 çocuk annesi olan Hancı, kurduğu el sanatları atölyesinde kendi öğrencilerini yetiştiriyor.

Bitlis kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Tatvan ilçesinde yaşayan Şazime Hancı, gösterdiği azim ile başarı hikayesine imza attı. 21 yaşında evlenen ve ilkokul mezunu olan Hancı'nın hayatı, 9 yıl önce o dönemde ilkokul 1'inci sınıfa giden kızı İlayda Hancı'nın eve getirdiği 'Aile Tanıtım Formu'yla değişti. Hancı, formdaki eğitim durumunu soran bölüme 'ilkokul mezunu' yazınca, İlayda, "Neden lise mezunu değilsin? Arkadaşlarım, anneleri için hep lise mezunu yazmış. Sen de öyle yaz" diyerek, tepki gösterdi.

Bu duruma üzülen ve şu anda 15 yaşında olan kızına okuyacağına dair söz veren Şazime Hancı, "O gün ortaokul ve liseyi dışarıdan bitirmeye karar verip, kaydımı yaptırdım. Okula başladıktan sonra çok çalıştım, mücadele ettim. Kredili sistem olduğu için ortaokul ve liseyi beş yılda bitirdim. Böylelikle kızıma verdiğim sözü tuttum" dedi.

En büyüğü 17 yaşında 3 çocuk annesi olan Hancı, liseden mezunu olduktan sonra üniversite okumaya karar verdi. Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü'nü kazandı. 2 yılda mezun olan Hancı, Tatvan'da elsanatları atölyesi kurdu. Şimdi atölyesinde 30'a yakın alanda el sanatı eğitimi veriyor. Zaman zaman Halk Eğitim Merkezi'nin açtığı kurslarda 'usta öğretici' olarak görev alan Hancı, "Atölyemde, memurlara, akademisyenlere, hakim ve savcılara, doktorlara, ev kadınlarına, öğrencilere eğitim veriyorum. Bu eğitimler sayesinde 5 bine yakın öğrenci yetiştirdim. Bu öğrencilerden 500'ü istihdam edildi. Bunlar genellikle ev kadınları oldu" diye konuştu.



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