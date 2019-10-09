Kızına şiddet uygulayan baba tutuklandı /geniş haber/
Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, - SOSYAL medyada kızına şiddet uyguladığı görüntüleriyle tepki çeken ve gözaltına alınan baba Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Taksim Tarlabaşı'nda 19 yaşındaki kızına...
Özden ATİK - Ruken KADIOĞLU / İstanbul, - SOSYAL medyada kızına şiddet uyguladığı görüntüleriyle tepki çeken ve gözaltına alınan baba Muzaffer A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Taksim Tarlabaşı'nda 19 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddia edilerek gözaltına alınan baba Muzaffer A., polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, kızına şiddet uyguladığı görülen Muzaffer A. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Görüntülerin çok büyük tepki toplaması üzerine Muzaffer A. dün gözaltına aldı. Şüpheli Muzaffer A. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcılığı'nca ifadesi alındıktan sonra tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince ifadesi alınan şüpheli Muzaffer A. "Basit yaralama" suçundan tutuklandı.
(FOTOĞRAF)
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