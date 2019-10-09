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KIZINA İŞKENCE YAPAN KİŞİ 4 GÜNDE İKİNCİ KEZ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Muzaffer A. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen kişi, İstanbul Cumhuriyet...

GENEL 09.10.2019, 13:03
İSTANBUL'da 19 yaşındaki kızına işkence yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Muzaffer A. "Kasten yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

19 yaşındaki kızına işkence yaptığı belirlenen kişi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Muzaffer A. adliyeye gönderildi. Muzaffer A. savcılık sorgusunun ardından  "Kasten yaralama' suçundan tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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