Kızıltepe'deki 2 mahallede sokağa çıkma yasağı

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Uzunkaya ile Uluköy Mahallesi'nde düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Uzunkaya ile Uluköy Mahallesi kırsal kesiminde düzenlenecek operasyon öncesi bugün saat 06.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Mardin Valiliği'nin konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, şöyle denildi:"İlimiz Kızıltepe İlçesi Uzunkaya ve Uluköy Mahalleleri kırsal alanındaki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen silahlar ile depo ve sığınaklarda bulunan diğer malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyonel faaliyet icra edilmektedir. Operasyon icra edilen bölgede yaşayan vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince; 09 Şubat 2017 Perşembe günü saat: 06.00 itibari ile Kızıltepe İlçesine bağlı olan, Uzunkaya ve Uluköy Mahalleleri ile sınırlı olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir."