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Kızıltepe'de kuş gribi görüldü, kanatlılar itlaf edildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesine bağlı Boğazye köyünde kuş gribi tespit edilince Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, kanatlı hayvanların itlaf edilmesi için çalışma başlattı. Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırındaki...

Kızıltepe'de kuş gribi görüldü, kanatlılar itlaf edildi
MARDİN'in Kızıltepe ilçesine bağlı Boğazye köyünde kuş gribi tespit edilince Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, kanatlı hayvanların itlaf edilmesi için çalışma başlattı.
Kızıltepe ilçesine bağlı Suriye sınırındaki Boğazye köyünde, yaklaşık 1 hafta önce kanatlı hayvandan alınan numunenin inceleme sonucunda, kuş gribi tespit edildi. Sabah saatlerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri köye gitti. Kanatlı hayvanları itlafı için çalışma başlatan ekipler, kuş gribinin köydeki hayvanlar üzerinde etkili olduğunu, insanlarda herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti. Gerekli önlemleri alan görevliler, itlaf çalışmalarına devam ediyor. 

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