Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye sert yanıt!
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Bahçeli'den 'olaylı derbi' yorumu
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı

Kızıltepe'de Ahmed-i Hani liseler arası bisiklet ve koşu yarışması

MARDİN'in Kızıltepe Belediyesi tarafından, 2'nci Ahmed-i Hani liseler arası bisiklet ve koşu yarışması etkinliği düzenlendi. Kızıltepe Belediyesi tarafından 'Koşabiliyorsan Koş' sloganıyla düzenlenen 2'nci Ahmed-i Hani liseler arası...

Kızıltepe'de Ahmed-i Hani liseler arası bisiklet ve koşu yarışması
MARDİN'in Kızıltepe Belediyesi tarafından, 2'nci Ahmed-i Hani liseler arası bisiklet ve koşu yarışması etkinliği düzenlendi.
Kızıltepe Belediyesi tarafından 'Koşabiliyorsan Koş' sloganıyla düzenlenen 2'nci Ahmed-i Hani liseler arası bisiklet ve koşu yarışması festivali, Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ahmet Odabaş'ın verdiği start ile başladı. Festivalde, öğrenciler bisiklet ve koşuda dereceye girmek için kıyasıya yarıştılar. 4 kategoride yapılan koşuda, kızlar bin 500 metrede, erkekler 2 bin metrede yarışırken, bisiklet yarışında kız ve erkek lise öğrencileri 2 bin 500 metrede kazanmak için pedal çevirdi. Elbeyli Mahallesi yolunda düzenlenen koşuda, kızlarda birinciliği Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Rabia Akar kazanırken, erkeklerde birinciliği ise Özel Birey Temel Lisesi öğrencisi Haci Ateş kazandı. Yarışmada birincilere bisiklet, kupa ve madalya, ikincilere çeyrek altın, kupa ve madalya, üçüncülere ise eşofman takımı, kupa ve madalya ödülü verildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314