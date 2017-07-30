Kızılırmak'ta ölen balıklar

SİVAS, () - SİVAS'tan Kızılırmak'ın şehir merkezi yakınındaki bazı bölümlerinde balık ölümleri dikkat çekti.

Karşıyaka Mahallesi Tarihi Kesik Köprü yakınlarında görülen balık ölümleri dikkat çekti.

İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'dan doğan ve Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın içinde ve kıyısında yüzlerce cansız balık bulunduğu görülürken, çoğunun akıntı ile sürüklendiği görüldü. Nehir akıntısında sürüklenen balıklarda morluk ve şişkinlik olduğu dikkat çekti. Geçen yıl kent girişinde çimento, atık su arıtma tesisi ve fabrikaların bulunduğu şehir merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Çöken Köyü yakınlarında da balık ölümleri görülmüştü.

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