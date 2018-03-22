‘Kızılırmak kirlenmesin’ diye yılda 3 milyon lira harcanıyor

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, () - SİVAS Belediyesi'nce 2007 yılında Alman Kalkınma Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası'nın desteğiyle 16,5 milyon euroya mal edilen Atıksu Arıtma Tesisi, son teknoloji ile tamamen çevreci anlayışla çalıştırılıyor. Sivas'ın atık suyunun Kızılırmak'ı kirletmesinin önlendiği tesise, yılda 3 milyon lira harcanıyor.

Sivas'ta kanalizasyon sularının arıtılarak, Kızılırmak'a deşarj edilmesi için 2007 yılında 16,5 milyon euroya yaptırılan, uzun havalandırmalı biyolojik arıtma tesisi, 11 yıldır yüzde 98 verimlilikle kullanılıyor. Günlük dijital ve otomatik olarak numunelerin alındığı tesiste veriler, anlık olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderiliyor.

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Atıksu Arıtma Tesisi'nin, Türkiye'deki örneklerden biri olduğunu söyledi. Kanalizasyondan gelen atık suyun tesiste arıtıldıktan sonra yüzde 98 oranında temizlendiğini kaydeden Aydın, yıllık giderinin 3 milyon lira olduğunu belirtti.

Aydın, "Buradan çıkan su temiz tarımda rahatlıkla kullanılabilecek nitelikte bir su. Çevreye de en ufak sıkıntısı söz konusu değil. İnşallah bu şekilde devam edecek. Ülkedeki yeraltı sularının kirletilmemesi gerektiğini, nehirlerimizin, derelerimizin kirletilmemesi gerektiği, bunun dolaylı yollardan insan hayatını bütün canlı hayatını ciddi şekilde tehdit ettiğini bilerek, biz bu işe girdik. Belki o günün şartlarında böyle projeye girmek bizim için çok lükstü. Çok farklı ihtiyaçlarımız vardı ama biz bunun hayati önem taşıyan projelerden biri olduğunu düşündük ve hayata geçirdik. Bugün de örnek teşkil eden, verimliliği son derece yüksek olan ve şehrimize hizmet etmeye devam eden proje. Şu an burada arıtılan suyu direkt Kızılırmak'a deşarj ediyoruz. Bu suyu herhangi bir amaçla kullanmıyoruz; ama istenirse tarımsal sulamalarda da kullanılabilir" diye konuştu.

'ÇEVRE, ÇOK İHMAL EDİLEN KONU'

Sivas Belediyesi olarak çevresel projelere önem verdiklerini vurgulayan Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Gerçekten Sivas gerek atık su arıtma tesisleriyle gerek içme suyu arıtma tesisleriyle gerek şehir içerisindeki derelerin tamamının ıslah edilmesiyle alt yapısıyla düzenli çöp depolama alanlarıyla örnek teşkil eden illerden bir tanesi. Çevre konusu ülkemizde çok ihmal edilmiş, önemi çok geç anlaşılmış hala da tam anlaşıldığını söyleyemediğimiz konulardan bir tanesi; ancak biz bunun çok önemli olduğuna inanıyoruz. Çevresel projelerin zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayıştan yola çıkarak biz Sivas'ta bizim ölçeğimizdeki iller için zor olan büyük olan bütün çevresel nitelikli projelerimizi tamamladık, hayata geçirdik. İnşallah Türkiye'nin genelinde de bu tür projeler hızlı bir şekilde Avrupa Birliği standartlarına gelir ve başta insanlarımız olmak üzere bütün canlıları tehdit eden çevresel faktörler ortadan kalkar. Eskiden bu şehrin bütün atıkları, bu proje hayata geçmeden önce direkt maalesef ırmağa deşarj ediliyordu. Yani bu gerçekten bugün söylendiği zaman bizi çok rahatsız eden, hepimizin tüylerini ürperten bir durum; ama biz bu projeyle beraber buna 2007 yılında son verdik. Halen küçük ilçeler, köyler hatta bazı illerde bu sıkıntılar devam ediyor. Dolayısıyla bunların çözüme kavuşturulması gerektiğini düşünüyorum."

'ATIK SULARI YENİDEN KULLANMAMIZ LAZIM'

Atık sular hakkında bilgi veren Cumhuriyet Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Sarıoğlu ise son yıllarda artan su sıkıntısı nedeniyle dünyada ve Türkiye'de atık suların yeniden kullanımının gündeme geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Su kıtlığının getirdiği sonuçlardan biri de suları yeniden kullanma ihtiyacı. Özellikle endüstrinin olduğu yerlerde sanayide su ihtiyacının karşılanmasıyla karşı karşıyayız. Bu da atık sularının arıtılmasıyla mümkündür. Ayrıca tarımsal sulamada' da atık sularını tekrar kullanabiliriz. Dediğim gibi atık sularını tekrar kullanabilmemiz için bizim bazı kriterleri yerine getirmemiz lazım. Burada su kirliliğini kontrol etmeyi baz alıyoruz. Atık suları arıttıktan sonra da birçok alanda da kullanabiliriz. Bunlardan biri de itfaiye, yangın söndürme, pisuvarlarda, tuvaletlerde, temizlik alanlarında, bahçe ve park sulamalarında hatta yer altı suyu beslemelerinde, enjeksiyonla. Çünkü iklim değişikleri sonucunda ve nüfusun gittikçe artması dünyada su ihtiyacını daha da arttırmakta. Dolayısıyla su kıtlığı artık dünyadaki temel sorunların başında geliyor. Bu nedenle birçok ülke, atık sularını kullanma yönünde birçok çalışma yapıyor."



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