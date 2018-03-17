Kızılırmak'a birlikte atladığı genç kızı, 'iş arkadaşım' diyerek, eşiyle tanıştırmış/ Ek fotoğraflar
17 Mart 2018 Cumartesi 15:26
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