Kızıldağ'da başpehlivana 1 kiloluk altın kemer

ADANA'da bu yıl 533'üncü kez düzenlenecek Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan sporcu, 10 bin lira para ve 1 kilo ağırlığında 22 ayar altın kemerle ödüllendirilecek.

Adana Büyükşehir Başkanı Hüseyin Sözlü, basın mensuplarıyla birlikte otobüsle Karaisalı ilçesindeki tarihi Varda Köprüsü ve Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nin yapılacağı Kızıldağ Yaylası'nı ziyaret etti. Kızıldağ Yaylası'nda düzenlenen basın toplantısında, Sözlü'nün belediye başkanlığı döneminde Karaisalı'ya ve Adana geneline yapılan yatırımları anlatan video gösterimi yapıldı. 3-4-5 Ağustos'ta düzenlenecek Kızıldağ Karakucak Güreşleri Şöleni hakkında bilgi veren Başkan Sözlü, güreşte başpehlivanlığı kazanan sporcuya 10 bin lira para ve 1 kilo ağırlığında 22 ayar altın kemer ödülü verileceğini kaydetti. Sözlü, "Toplamda da 71 bin lira para ödülü dağıtılacak. Bu altın kemeri beline takacak güreşçinin de 3 defa üst üste şampiyon olması lazım. Katılacak güreşçiler Türkiye'nin bu konuda en önemli güreşçileri. En önemli pehlivanları ve başpehlivanları. Bazılarından bahsetmek gerekirse; Şaban Yılmaz, Ali Rıza Kaya, Hüseyin Çay, Ahmet Salbaş, Murat Gençtürk, Nadir Taki, Rıza Yıldırım, Fatih Çakıloğlu, Savaş Yıldırım, Serdar Böke, Hüseyin Civelek, Kenan Gür, Fatih Kankur, Sefa Öngör" diye konuştu.

3 Ağustos'ta başlayacak şölende, Ali Kınık ve Ankaralı Ayşe Dinçer konser verecek. 4 Ağustos'ta ise off-road gösterisi, spor aktiviteleri, yamaç paraşütü gösterisi, halk ozanları dinletisi, havai fişek gösterisi, Orhan Hakalmaz konseri düzenlenecek. Etkinliğin son günü 5 Ağustos'ta da çeşitli gösterilerin ardından saat 11.00'de, Kızıldağ Karakucak Güreşleri yapılacak.



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