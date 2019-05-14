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Kızılay üyeleri, madencilerle sahur yaptı

ZONGULDAK, () - TÜRK Kızılayı Derneği Zonguldak Şubesi üyeleri, yerin 600 metre altında, maden işçileriyle birlikte sahur yaptı. Türk Kızılayı Derneği Zonguldak Şubesi üyeleri, 'genç Kızılay gönüllüleri' ile birlikte Kilimli ilçesine...

Kızılay üyeleri, madencilerle sahur yaptı

ZONGULDAK, () - TÜRK Kızılayı Derneği Zonguldak Şubesi üyeleri, yerin 600 metre altında, maden işçileriyle birlikte sahur yaptı.
Türk Kızılayı Derneği Zonguldak Şubesi üyeleri, 'genç Kızılay gönüllüleri' ile birlikte Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel maden ocağına girdi. Yerin 600 metre altında maden işçilerini ziyaret eden Kızılay gönüllüleri, yanlarında getirdikleri yiyeceklerle işçilerin sofrasına misafir oldu. Dernek üyeleri, yerde kurulan sofrada işçilerle beraber sahur yaptı.
Türk Kızılayı Derneği Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç, 13 Mayıs 2014'te Soma'da yaşamını yitiren 301 madencinin anısına maden işçileriyle bir araya geldiklerini söyledi. İşçilerle sahur yaptıklarını anlatan Ergenç, "Soma'da kaybettiğimiz madencilerimiz anısına, Gelik dereiçinde, 180 metre dikey ve 600 metre yatay şekilde yol alarak maden emekçilerimizi ziyaret ettik. Ziyaret sonrası vinç noktasında birlikte sahur yaparak maden hakkında bilgiler aldık. Allah yar ve yardımcıları olsun" dedi.

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