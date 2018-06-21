Kızılay Şube Başkanından protokole tepki

ERZİNCAN Kızılay Kan Bağış Merkezi tarafından, '14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü' nedeniyle düzenlenen programa hiçbir protokol üyesi katılmadı. Buna tepki gösteren Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Uzman Doktor Mesut İlter, "Tabi burada büyük bir rant yeri olmadığı için fark ettiğiniz gibi sadece bağışçılarımız bulunmakta. Diğer tarafta çok fazla olumlu geri dönüş olmuyor. Bunun sebebi de herhalde buradan bir şey çıkmaz diye, bizim burada sadece kan çıkar" dedi.'14 Haziran Dünya Gönüllü Kan Bağışçıları Günü dolayısıyla Erzincan Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışçıları ve protokol üyelerinin davet edildiği program düzenlendi. Programda kan bağışçıları yerini alırken, protokol üyeleri ilgi göstermedi.Duruma tepki gösteren Kan Merkezi Müdürü Mesut İlter, "Kızılay Kan Bağışı Merkezi veya Türk Kızılayı'nın kan bağışı kampanyalarının madalya törenini diğer toplantılarda ayıran, benim de en çok sevdiğim özellik nedir? Gerçekten bağışçı olan insanların, her birinin bir şekilde katkısı olan insanların burada olması. Klasik diğer toplantılardaki gibi çok sevmediğim protokol mevzusunun burada olmayışı beni çok mutlu ediyor. Tabi burada büyük bir rant yeri olmadığı için fark ettiğiniz gibi sadece bağışçılarımız. Aynı zamanda protokolde yer alan davetlilerimiz de yine bizim bağışçılarımız. Diğer tarafta çok fazla olumlu geri dönüş olmuyor. Bunun sebebi de herhalde buradan bir şey çıkmaz diye, bizim burada sadece kan çıkar. Bunları da biz hastalara kullanırız. Sahte birlikteliklerden hoşlanmadığımızı bir kez daha huzurlarınızda belirtmek istiyorum. Bu aslında hem sevgi, hem de tepki olsun diye söylüyorum. Çünkü bugüne kadar ben 4 yıldır Erzincan Kan Merkezi'ndeyim. Üst düzey dediğimiz bürokrasiden katılan olmadı. Bu da kulaklarına gitsin mutlaka. Bu da üzerine düşünülmesi gereken bizim hukukumuz, ama ülke olarak da sıkıntı çektiğimiz bir durumdur. İlgili adresler bu gider, umarım beni yakında görevden almazlar."Erzincan’da 45 kez kan bağışında bulunan kişiye plaket, 35 kez kan bağışında bulunan iki kişiye altın madalya, 25 kez kan bağışında bulunan 22 kişiye gümüş madalya ve 10 kez kan bağışında bulunan 161 kişiye bronz madalya verildi. Madalyaların ve plaketlerin sunulmasının ardından katılımcılara yemek ikram edildi.

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