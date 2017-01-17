Kızılay Şube Başkanı'na gözyaşı

TEDAVİ gördüğü hastanede kurtarılamayan Avcılar'ın sevilen simalarından Kızılay Şube Başkanı, 57 yaşındaki Avukat Ferhan Çerkez, gözyaşları arasında toprağa verildi.Bir süreden bu yana pankreas tedavisi gören, 1 haftadan bu yana yoğun bakımdan çıkartılamayan Bulgaristan kökenli, belediye eski meclis üyesi, İstanbul Barosu'na kayıtlı, Türk Kızılayı Avcılar Şube Başkanı avukat Çerkez vefat etti. Ferhan Çerkez için Ahmet Tükenmez Camii'ide bugün öğle yapılan cenaze törenine Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, önceki dönem belediye başkanı Mustafa Değirmenci ANAP eski ilçe başkanı Hasan Bayram, CHP İlçe Başkanı Erhan Bozan, MHP İlçe başkanı Muhammet Nur Kutun, AKP'li meclis üyeleri ve yöneticiler, çok sayıda STK temsilcisi, Balkan Dernekleri yöneticileri ile birlikte çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde Avukat Ferhan Çerkez'in eşi Suna ve oğlu Semih Çerkez gözyaşlarını tutamadı. Cenaze Güzelce Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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