Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Reina'da 39 kişyi katleden terörist suçunu kabul etti
"Renia saldırısının DEAŞ adına yapıldığı...
Reina'da 39 kişiyi katleden cani yakalandı
Reina'da 39 kişiyi katleden CANİ...
Vali açıkladı: Reina canisi 197 bin ABD doları ile yakalandı
Vali, Raina operasyonunu açıklıyor CANLI
İçişleri Bakanı Soylu ve Türk Polisi'ne Twitter'da tebrik
Soylu ve Türk polisine sosyal...

Kızılay Şube Başkanı'na gözyaşı

TEDAVİ gördüğü hastanede kurtarılamayan Avcılar'ın sevilen simalarından Kızılay Şube Başkanı, 57 yaşındaki Avukat Ferhan Çerkez, gözyaşları arasında toprağa verildi. Bir süreden bu yana pankreas tedavisi gören, 1 haftadan bu yana...

Kızılay Şube Başkanı'na gözyaşı
TEDAVİ gördüğü hastanede kurtarılamayan Avcılar'ın sevilen simalarından Kızılay Şube Başkanı, 57 yaşındaki Avukat Ferhan Çerkez, gözyaşları arasında toprağa verildi.
Bir süreden bu yana pankreas tedavisi gören, 1 haftadan bu yana yoğun bakımdan çıkartılamayan Bulgaristan kökenli, belediye eski meclis üyesi, İstanbul Barosu'na kayıtlı, Türk Kızılayı Avcılar Şube Başkanı avukat Çerkez vefat etti. Ferhan Çerkez için Ahmet Tükenmez Camii'ide bugün öğle yapılan cenaze törenine Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, önceki dönem belediye başkanı Mustafa Değirmenci ANAP eski ilçe başkanı Hasan Bayram, CHP İlçe Başkanı Erhan Bozan, MHP İlçe başkanı Muhammet Nur Kutun, AKP'li meclis üyeleri ve yöneticiler, çok sayıda STK temsilcisi, Balkan Dernekleri yöneticileri ile birlikte çok sayıda kişi katıldı. Cenaze töreninde Avukat Ferhan Çerkez'in eşi Suna ve oğlu Semih Çerkez gözyaşlarını tutamadı. Cenaze Güzelce Mezarlığı'nda toprağa verildi.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55