Kızılay, Ramazan'da 30 ülkede 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşacak

Enver ALAS-Taner YENER/İSTANBUL, () KIZILAY, Ramazan'da milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için tüm hazırlıkları tamamladı. Ramazan ayı kampanya ve yardım faaliyetlerini 'Ramazan'ı bu hilal altında paylaşalım' sloganıyla başlattıklarını açıklayan Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Ramazan ayında öncelikle ülkemizdeki ihtiyaç sahipleri olmak üzere dünyanın 30 ülkesinde 10 milyon insana dokunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kerem Kınık, Taksim'de bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla Türk Kızılayı'nın Ramazan ayında yapacakları kampanyayı ve yardım faaliyetlerini açıkladı. Kerem Kınık, Kızılay olarak bu yıl ramazan ayı yardım ve faaliyetlerini 'Ramazan'ı bu hilal altında paylaşalım' sloganıyla başlattıklarını açıkladı. Kınık, ramazan ayının insani yardım kuruluşları adına hem ihtiyaç sahipleri için bağış ve yardımların toplandığı hem de muhtaç sofraların şenlendirilmesi için dünyanın dört bir yanındaki Kızılaycıların seferber olduğu bir ay olduğunu ifade etti.

Kınık, "Bu sene Kızılay, ramazan ayında öncelikle ülkemizdeki ihtiyaç sahipleri olmak üzere dünyanın 30 ülkesinde 10 milyon insana dokunmayı hedefliyor. Bu hedef büyük bir hedef. Bunun büyütülmesi için bize cesaret veren bağışçılarımıza bizi destekleyen gönüllülerimize şükranlarımızı arz ediyoruz. Ümit ediyorum ramazan ayı sonunda 10 milyon hedefine ulaşırız" dedi.

BAĞIŞLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

Kızılay'ın milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için tüm hazırlıkları tamamladığını aktaran Kınık, Kızılay'ın şube ve temsilciliklerinin yaptığı detaylı sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşların ihtiyaçlarını ramazan ayında da gidermeye devam edeceğini belirtti. Kınık, bağışçıların, Kızılay'ın genel nakdi, zekât, fitre, adak ve kurban, aşevleri, gıda yardımı, Kızılay Kart ve diğer bağış modellerinden seçim yapabileceklerini dile getirdi.

GIDA KOLİSİ PAKETİ: 75 LİRA

Bağışçıların Kızılay'ın zekat fonu aracılığıyla bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağını anlatan Kerem Kınık, şunları söyledi:

"Bu zekat fonu müstakil bir hesapta tutulmaktadır. Ramazan ayı fitre ayıdır. Bu yıl sms yoluyla fitre bağış hattımıza yardım yapılabilecek. Gıda kolilerimiz aracılığıyla dağıtımlarımız olacak. Kızılay Kart ile de vatandaşlarımıza doğrudan ihtiyaç duydukları malzemeleri ihtiyaç duydukları yerden alınabilmesi temin edilebilecek. Bunların içine para yüklenerek vatandaşlarımızın harcamaları temin edilmiş olacak. Gıda kolilerimiz 75 Liralık bir paket, içerisinde 12 parça gıda malzemesi var. Bir ay boyunca bir aileye gıda desteği vermeyi hedefledik. 8 sms gönderdiğinizde bir gıda kolisini bağışlamış oluyorsunuz. Bir aylık süre içerisinde 200 bin adet gıda kolisi dağıtarak yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Ayrıca ihtiyaç sahiplerine, kurban döneminde üretilen kurban eti konservelerinden de 750 bin adet dağıtılacak."

13 AŞEVİNDE 800 BİN KİŞİYE İFTAR VE SAHUR YEMEĞİ DAĞITILACAK

Kerem Kınık, "Ramazan ayı boyunca Türkiye çapına yayılmış 13 aşevinde yaklaşık toplamda 800 bin kişiye iftarlık ve sahurluk yemek dağıtımı gerçekleştirilecek. İftar ve sahur sofraları Kızılay aşevlerinde hazırlanan 2 milyon kap yemek üretilip, dağıtılacak" ifadelerini kullandı. Kınık, toplantıda hazırladıkları gıda kolilerini de basın mensuplarına göstererek, kolilerin ağırlıklı olarak kuru gıda ve bakliyat olduğunu ifade etti.

BAĞIŞ SEÇENEKLERİ

Öte yandan bu yıl yurtiçinde ve yurtdışında 10 milyondan fazla ihtiyaç sahibine temas etmesi hedefleyen Kızılay'a, hayırseverlerin de bağış yapabilmek için pek çok seçeneği var. Bağışçılar; bankalarda bulunan Türk Kızılayı bağış tahsilat sistemi ve bağış hesaplarından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılayı Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma ve bağış hattından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışlarını yapabilecekler.

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