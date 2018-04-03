Kızılay İstanbul Şubesi'nden Silopili 650 öğrenciye giyim yardımı

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), () - ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde eğitim gören ve durumu yeterli olmayan 650 öğrenciye Türk Kızılayı İstanbul Şubesi'nden gönderilen giyim yardımı dağıtıldı.

Silopi'de ilçe milli eğitim müdürlüğünce belirlenen, durumu yeterli olmayan 650 öğrenci için Kızılay Silopi Şube Başkanı Kemal Türkan, Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım'dan yardım talebinde bulundu. Bu istek üzerine öğrencilerin isimlerinin yazılı olduğu giyim yardımı paketleri İstanbul'dan Silopi'ye gönderildi. Okulları ve yurtta kalan öğrencileri ziyaret eden Türkan ve beraberindekiler, öğrencilere yardımları dağıttı. İhtiyaç sahibi 650 öğrenci belirlediklerini anlatan Türkan, "İstanbul şubemize ihtiyaç listesini bildirdik. 650 kişilik listelik yardım hazırlandı. Gelen yardımlar ile 650 öğrencimizi sevindirdik. Bu vesile ile Kızılay İstanbul Şube Başkanı İlhami Yıldırım’a teşekkürlerimizi sunuyorum" dedi.

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