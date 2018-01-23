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Kızılay Hatay Toplum Merkezi hizmete açıldı

TÜRK  Kızılay’ı Hatay Toplum Merkezi, Genel Başkanı Kerem Kınık’ın da katıldığı törenle Reyhanlı’nın Bağlar Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı. Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'ndeki merkezin açılışına Türk Kızılay’ı...

Kızılay Hatay Toplum Merkezi hizmete açıldı
TÜRK  Kızılay’ı Hatay Toplum Merkezi, Genel Başkanı Kerem Kınık’ın da katıldığı törenle Reyhanlı’nın Bağlar Mahallesi’nde hizmet vermeye başladı.
Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'ndeki merkezin açılışına Türk Kızılay’ı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş Kızılay şube başkanları ve yöneticileri ile kalabalık topluluk katıldı. Genel Başkan Dr. Kerem Kınık,  Bağlar Mahallesi'ndeki merkezin Türk Kızılay’ının Suriye krizinin başladığı günden bu yana yaptığı hizmetlerden sadece birisi olduğunu söyledi. Suriye krizinin daha yalnız, sahipsiz ve savunmasız bir insani hal aldığına vurgu yapan Genel Başkan Dr. Kınık, "Sesimizi yükseltmek, bu insanların acılarını daha fazla paylaşmak ve onların acılarını dindirecek daha fazla projeler yapmak durumundayız” dedi. Genel Başkan Dr. Kınık, şöyle devam etti:
"Oralarda kurduğumuz çadır kentlerde, savunmasız insanlara koruma sağlamaya, insani destek vermeye gayret gösteriyoruz. Bugün Türk Kızılayı olarak yapmış olduğumuz bütün çabaların neredeyse finansal anlamda yarısı Suriyeli kardeşlerimizin acılarını dindirmek için harcanıyor. Harcayacağız tabii; mal Allah'ın, kul Allah'ın, bu emanetler bugünler için var, biz bugünler için varız."
Genel Başkan Kınık, hizmete açılan toplum merkeziyle Suriyeli sığınmacıların bir arada nasıl yaşayabileceklerini, kaybetmiş oldukları umutları nasıl yeşerteceklerini göstermeye, onlara psikososyal anlamda destek olmaya ve sorunlarını çözmeye çalıştıklarını kaydetti.
Türk Kızılayının Suriyeliler için güzel hizmetler verdiğini belirten Danimarka Kızılhaç Genel Sekreteri Anders Ladekarl de "Türkiye kendisine sığınmış her milletten insana kucak açmıştır. Türkiye dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir. Bu cömertliğinden dolayı onlarla büyük gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Yalnızca Suriyelilere değil aynı zamanda dünyanın pek çok ülkesinden, yerinden edilmiş halka ev sahipliği yapan ülke Türkiye. Türkiye'de bulunan sığınmacılara hastaneler, okullar açtınız. Yalnızca bunları değil kalbinizi açtınız bu insanlara" dedi.
Törende içerisinde çocuk ve gençlere yönelik aktivite alanları ile eğitim bölümleri bulunan merkezin açılış kurdelesi kesildi.

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