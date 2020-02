Kızılay Genel Sekreteri kurumu hedef alan eleştirilere cevap verdi

KIZILAY Genel Sekreteri Hüseyin Can, Kızılay’a yapılan eleştirilere cevap verdi. Kızılay’ın kamuoyunda yüzde 98 oranla birçok kuruluşun üzerinde güvenilirliğe sahip olduğunu belirten Can, Kızılay’ın siyasetin içine çekilmek istendiğini söyledi.

Bağcılar Belediyesi tarafından kurulan Bağcılar Kent Konseyi, 2020 Ocak ayı toplantısını Bağcılar Belediyesi Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirdi. Toplumun her kesiminden katılımcısı olan Kent Konseyi’ne Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can konuk oldu. Hüseyin Can, yaptığı açıklamasında Kızılay’a yönelik eleştirilere cevap verdi.

“BİZ KENDİ GÜCÜMÜZE GÜVENİYORUZ”

Kızılay’ın Türkiye dışında 15 ülkede operasyon merkezleri olan yardım kuruluşu olduğunu belirten Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can, “Reklama ihtiyaç duymadan bugün kamuoyu yoklamalarında Türk Kızılayı’nın geldiği nokta itibariyle yüzde 98 oranla birçok kuruluşun çok üzerinde güvenilirlik noktasını yakalamış bulunuyoruz. Türk Kızılayı, doğal afetler ve beşeri afetler konusunda alınması gereken tedbirler noktasında ciddi çalışmalar yapmış bir kurum. Bunu belirli bir noktaya getirdik. Biz kendi gücümüze güveniyoruz. Kızılay olarak veren el ile alan el arasında köprü vazifesi olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“SUÇLU OLANLAR KENDİLERİNİ SAVUNURLAR”

Can, son zamanlarda Kızılay’a yönelik yapılan eleştirilere ise siyasi kuruluş olmadıkları halde siyasetin içine çekilmeye çalışıldığını söyledi. Sadece suçlu olanların kendilerini savunacağını belirten Can, “Bizler siyasi kuruluş değiliz. Sosyal medya aracılığıyla bizi siyasetin içine çekmek ve buradan onursal başkanımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a vurgulamalar yapmak için delikler açmak isteyen bir takım mihraklar olabiliyor. Bu işin tek bir ilacı var sabretmek. Suçlu olanlar savunmaya geçer. Biz hiçbir yerde hiçbir platformda kendimizi savunma mekanizması içerisine koymuyoruz. Geldiğimiz noktayı gösteriyoruz ve diyoruz ki; Kızılay bugün Türkiye’nin en ücra köşesinde herhangi bir afet olduğunda aynı anda müdahale edebilecek güç ve kuvvete sahiptir” diye konuştu.