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Kızılay Genel Başkanı Kınık: En fazla yardım yapan ülke Türkiye

KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bugün dünya yardım endekslerine baktığımız zaman kendi vatandaşı dışında insanlara en fazla tutarda yardım eden birinci ülke Türkiye'dir" dedi. Kızılay Kayseri Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu...

Kızılay Genel Başkanı Kınık: En fazla yardım yapan ülke Türkiye
KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Bugün dünya yardım endekslerine baktığımız zaman kendi vatandaşı dışında insanlara en fazla tutarda yardım eden birinci ülke Türkiye'dir" dedi.
Kızılay Kayseri Şubesi'nin Olağan Genel Kurulu Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda düzenlendi. Olağan Genel Kurula Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.
'TÜRKİYE BİRİNCİ SIRADADIR'
Burada konuşan Kınık, Türkiye'nin geçen sene yardımlarıyla 8 milyar doları aşarak birinci sırada yer aldığını ifade etti. 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptıklarını vurgulayan Kerem Kınık: şöyle konuştu:
"Şuna inanırız ki, 150 yıldır milletinden aldığı bu güçle devletine destek olarak en kötü zamanlarda, en kötü yerlerde bu görevini infa ederek bayrağımızın taşıdığı bu hilali layık olmaya çalışıyoruz. Kızılay'ın, milletimizin vazifesi her geçen gün artıyor. İşimiz vaktimizden çok. Bugün dünya yardım endekslerine baktığımız zaman kendi vatandaşı dışında insanlara en fazla tutarda yardım eden birinci ülke Türkiye'dir. 191 Birleşmiş Milletler üyesi ülkenin içerisinde Türkiye 8 milyar doları aşan geçen seneki yardımlarıyla birinci sırada ülkedir. Türkiye dünyanın en zengin ülkesi midir? Elbette ki hayır. Kendi gayrisafi milli hasılasından ayırmış olduğu yüzde 0,75'lik pay ile hem dünyanın en fazla yardım yapan ülkesidir."
'BİZ KÜRESEL VİCDANI TEMSİL EDİYORUZ'
Dünyada afet veya savaş olduğunda gözlerin Türk Kızılay'ını aradığını belirten Kerem Kınık,  çok çalışarak güzel günlere ulaşacaklarını ifade etti. Kınık, şunları söyledi:
"Biz dünya 5'ten büyüktür' diyoruz. Bugün memleketimiz dünyanın bütün mazlumlarının kalbinde bir özgürlük sembolüdür. Bugün dünyanın her tarafında nerede bir sıkıntı, afet veya savaş olursa gözler Türk Kızılay'ını arıyor. Onun için bizim sorumluluğumuz büyüktür. Biz de çok çalışacağız."

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