Kızılay'dan, Resulayn'a 'İnsani Yardım'
ŞANLIURFA, ()- BARIŞ Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünden arındırılan Fırat’ın doğusundaki Suriye'nin Resulayn kentindeki 2 bin kişiye, Türk Kızılayı'nca gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı. Kızılay ekipleri, öğlen...
ŞANLIURFA, ()- BARIŞ Pınarı Harekatı'nda, terör örgütünden arındırılan Fırat’ın doğusundaki Suriye'nin Resulayn kentindeki 2 bin kişiye, Türk Kızılayı'nca gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapıldı.
Kızılay ekipleri, öğlen saatlerinde güvenlik önlemleri arasında sınırı geçip, 120 saat ara verilen Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'a ulaştı. Kızılay ekipleri Resulayn'ın çeşitli noktalarında ihtiyaç sahiplerine ekmek, gıda ve hijyen malzemelerinin bulunduğu yardım kolilerini teslim etti. Gece saatlerine kadar devam eden yardımlardan yararlanan Suriyeliler, kendilerini teröristlerden kurtardığı için Türk askerlerine minnettar olduklarını ifade ederken, yardımdan ötürü de Kızılay’a teşekkür etti.
Kızılay ekipleri geçtiğimiz günlerde harekat kapsamında teröristlerden arındırılan Tel Abyad’da da ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunup, ekmek üretimi için 25 ton un göndermişti. Kızılay yetkilileri, terör mağdurlarına bundan sonra da yardım malzemeleri ulaştırılmaya devam edeceklerini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:12
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:46
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Galatasaray
|8
|13
|3. Sivasspor
|8
|12
|4. Trabzonspor
|7
|12
|5. Konyaspor
|7
|12
|6. Fenerbahçe
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|11
|8. Antalyaspor
|7
|11
|9. Gaziantep FK
|7
|11
|10. Malatyaspor
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Çaykur Rizespor
|7
|8
|15. Ankaragücü
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|8
|16
|2. Ümraniye
|7
|14
|3. Hatayspor
|7
|14
|4. Balıkesirspor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|8
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Granada
|9
|17
|3. Barcelona
|8
|16
|4. Atletico Madrid
|8
|15
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|9
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2