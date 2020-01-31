banner314

banner325

Son Dakika

Kızılay'dan İzmir'de Elazığlı depremzedeler için seferberlik

GENEL 31.01.2020, 10:28
Kızılay'dan İzmir'de Elazığlı depremzedeler için seferberlik
TÜRK Kızılayı İzmir Şubesi Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, Elazığ depremi sonrası seferberlik ilan ettiklerini belirterek, ihtiyaç sahibi afetzedeler için bağış yapmak isteyenlerin, şubelerine ulaşabileceğini söyledi. Baykalmış, bağışların deprem bölgesine ulaştırılacağını belirtti. 
Elazığ ve Malatya başta olmak üzere çevre illerde de hissedilen 6.8 büyüklüğündeki depremin yaraları hızla sarılıyor. Depremden sonra Türk Kızılayı olarak seferberlik ilan ettiklerini söyleyen İzmir Şubesi Başkanı Kerem Fahri Baykalmış, yaklaşık 2 bin 500 çadır, 5 bin 500 yatak ve 16 bin battaniyeyi deprem bölgesine ulaştırdıklarını söyledi. Bölgedeki ihtiyaç listelerini belirlediklerini anlatan Baykalmış, gıda yardımlarında halkın Kızılay aracılığıyla bölgedeki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmalarını istedi. Baykalmış "Yaklaşık 2 bin 500 çadır, 5 bin 500 yatak ve 16 bin battaniyeyi deprem bölgesine ulaştırdık. Aynı zamanda 4 mobil mutfağı ve 2 sahra mutfağıyla bölgede afetten zarar görmüş olan vatandaşlarımızın gıda ihtiyaçlarını karşılamak için harekete geçtik. Bu çalışmalar doğrultusunda Elazığ'da yaklaşık 10 bin, Malatya'da ise 5 bin vatandaşımıza günde 3 öğün yemek çıkıyor. 19 TIR ile bölge içerisindeki ihtiyaçların sevk, idare ve lojistiği yapılıyor. 7 tane ikram aracımızla bölge halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak adına Kızılay'dan arkadaşlarımız sahada hazır bulunuyor" dedi.
Depremin ilk anından itibaren şubeye gelen bağışların ekipler tarafından kontrol edilerek, tasnif edildiğini belirten İzmir Şube Başkanı Baykalmış, malzemelerin bu hafta içinde 3 deprem bölgesine sevk edileceğini kaydederek, şöyle konuştu:
"Hepimizi üzen deprem sonrasında Göztepe Spor Kulübü'nden bizlere gelen çağrı ile birlikte Göztepe- Beşiktaş müsabakasında stadyum dışarısında kurduğumuz çadırlarda taraftarlardan toplamış olduğumuz atkı, bere, eldiven ve oyuncakları depremden etkilenen kardeşlerimize götürerek soğuktan korunmalarını sağlayacağız. Kuru bakliyat olarak pirinç, bulgur, kuru fasulye, nohut, mercimek, şeker, un, salça, sıvı yağ gibi ürünlere oradaki ihtiyaç sahipleri için kurulan mutfaklarda kullanılmak üzere ihtiyacımız var. Bununla birlikte temizlik hijyen seti ihtiyacımız fazlasıyla bulunmaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını karşılamak adına da battaniye, yastık, yorgan, vatandaşlarımızın giysi ihtiyaçlarını karşılamak adına da kazak, mont, kaban, çizme gibi bağışları da şubelerimiz aracılığıyla kabul ediyoruz. Türk Kızılay İzmir Şubesi'ne bağış yapmak isteyen vatandaşlarımız 0232 421 47 90 numaralı telefon numarasıyla bizlere ulaşarak bağışlarını deprem bölgesine ulaştırmak adına bizlere bağışlayabilirler. İnşallah deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan bu malzemeleri de en kısa sürede tamamlayarak, kardeşlerimizin acılarına ortak olup, kederlerini hafifleteceğimize inanıyoruz."

Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 31 Ocak 2020
İmsak 06:41
Güneş 08:09
Öğle 13:23
İkindi 16:02
Akşam 18:26
Yatsı 19:49
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Fenerbahçe 19 37
3. Başakşehir 19 36
4. Trabzonspor 18 35
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 19 30
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 19 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 19 21
14. Konyaspor 19 18
15. Antalyaspor 19 17
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 19 34
3. Bursaspor 19 33
4. Keçiörengücü 19 29
5. Adana Demirspor 19 28
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 19 28
9. Altay 19 27
10. Giresunspor 19 27
11. Fatih Karagümrük 19 24
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Osmanlıspor 19 17
16. Adanaspor 19 14
17. Boluspor 19 14
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 24 70
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 24 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 24 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 46
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Getafe 21 36
5. Atletico Madrid 21 36
6. Real Sociedad 21 34
7. Valencia 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Osasuna 21 28
11. Granada 21 27
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Deportivo Alaves 21 23
15. Eibar 21 23
16. Real Valladolid 21 22
17. Mallorca 21 18
18. Celta de Vigo 21 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 21 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3