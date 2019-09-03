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Kızılay'dan engellilere tekerlekli sandalye yardımı
VAN'da Türk Kızılayı Muradiye Şubesi, ilçedeki 3 engelli kişiye tekerlekli sandalye desteğinde bulundu. Kızılay Derneği Muradiye Şubesi, ilçenin Uluşlar, Karahan ve Fevzi Çakmak mahallelerinde oturan Makbule Tamkılıç (75), Harun Ece...
GENEL 03.09.2019, 14:07
VAN'da Türk Kızılayı Muradiye Şubesi, ilçedeki 3 engelli kişiye tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.
Kızılay Derneği Muradiye Şubesi, ilçenin Uluşlar, Karahan ve Fevzi Çakmak mahallelerinde oturan Makbule Tamkılıç (75), Harun Ece (23) ve Muhammet Aymercan'a (5), tekerlekli sandalye verdi. Engellileri evlerinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyeleri teslim eden Kızılay Muradiye Şubesi Başkanı Selçuk Yay, ilçedeki 3 kişiyi de sevindirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Engelli kardeşlerimizle bir araya gelerek mutluluklarına ortak olduk. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Kızılay'ımız, halkımızın bağışlarıyla 151 yıldır ayakta duruyor. Her zaman yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Tekerlekli sandalyeleri alan engelliler ise yapılan yardımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kızılay Şubesi yetkililerine teşekkür etti.
Kızılay Derneği Muradiye Şubesi, ilçenin Uluşlar, Karahan ve Fevzi Çakmak mahallelerinde oturan Makbule Tamkılıç (75), Harun Ece (23) ve Muhammet Aymercan'a (5), tekerlekli sandalye verdi. Engellileri evlerinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyeleri teslim eden Kızılay Muradiye Şubesi Başkanı Selçuk Yay, ilçedeki 3 kişiyi de sevindirdikleri için mutlu olduklarını belirterek, "Engelli kardeşlerimizle bir araya gelerek mutluluklarına ortak olduk. Her zaman engelli kardeşlerimizin yanındayız. Kızılay'ımız, halkımızın bağışlarıyla 151 yıldır ayakta duruyor. Her zaman yardıma muhtaç insanların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.
Tekerlekli sandalyeleri alan engelliler ise yapılan yardımdan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kızılay Şubesi yetkililerine teşekkür etti.
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