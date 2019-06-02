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Kızılay, bayram öncesi çocukları sevindirdi

Seracettin SEÇKİN/MURADİYE(Van), ()-TÜRK Kızılay Murdiye Şubesi, belirlediği yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafetlerle sevindirirken, aileleriyle de iftar sofrasında bir araya geldi.  Van...

Kızılay, bayram öncesi çocukları sevindirdi

Seracettin SEÇKİN/MURADİYE(Van), ()-TÜRK Kızılay Murdiye Şubesi, belirlediği yetim ve ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını Ramazan Bayramı öncesi bayramlık kıyafetlerle sevindirirken, aileleriyle de iftar sofrasında bir araya geldi. 
Van merkeze yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta bulunan Muradiye ilçesinde, 'Hilal Olsun' kampanyası ile 180 aileye gıda yardımında bulunan Türk Kızılay Muradiye Şubesi, bayram öncesi yetim, öksüz ve yoksul aile çocuklarını da unutmadı. Günler öncesinden 400 çocuğu bedenlerini belirleyen Kızılay yetkilileri, dün akşam çocukların ailleleriyle iftar sofrasında bir araya geldi. Yapılan iftarın ardından belirlenen çocuklara bayramlık kıyafetleri dağıtıldı. Kızılay Van İl Başkanı Uğur Demiroğlu ve Erciş Şube Başkanı Kurbani Özdaş'ın katıldığı iftar programında konuşan Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, yapacakları yardımlarını süreceğini söyledi. 
Çocukları ve ailelerini Ramazan Bayramı öncesi sevindirdikleri için mutlu olduklarını anlatan Yay, "Tüm bağışçılarımıza da teşekkür ediyoruz  ihtiyacı olan ailelerin ve çocukların yanında olmaya, kucak açmaya devam edeceğiz. Çocukların mutluluğu bizim için büyük bir mutluluk"dedi.   

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