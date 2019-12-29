Kızılay Başkanı Kınık: Suriye'de 45 günde 1400 kişi hayatını kaybetti

TÜRK Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, son 45 günde Suriye'de, saldırılar nedeniyle yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaklaşık 250 bin kişinin de göç etmek zorunda kaldığını söyledi.Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, Suriye'de rejim ile Rusya'nın havadan ve karadan saldırıları nedeniyle yanlarına alabildikleri kadar eşya alıp, güvenli bölge olarak gördükleri Türkiye sınırına yakın yerlere sığınanları ziyaret etti. Kınık ile beraberindekiler, Sarmada bölgesinde, ihtiyaç sahibi ailelere giysi yardımında bulundu. Ziyareti kapsamında, Kefer Lusin bölgesinde kurdukları kampta okulun açılışını da gerçekleştiren Kınık, zeytinlik alanda çadır kurulumu çalışmasına katıldı.Suriye'de, son 45 günde saldırılar nedeniyle yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Kızılay Genel Başkanı Kınık, yaklaşık 250 bin kişinin de evlerinden olup, göç etmek zorunda kaldığını belirtti. Kınık, "Saldırılarda sivil yerleşim alanları hedef alındı. Bölgeye yardım getiriyoruz. Çadır getirdik, 500 kadar çadırı bu gelen insanların bulundukları yerlerde kuracağız. Bizim özellikle kendi çadır kentlerimizin kapasitesini artırma gibi planımız da var. Türkiye sınırına yakın yerlerde küçük de olsa çadır alanları oluşturuluyor. İdlib merkezine ciddi akın oldu. Bölgedeki insanların uluslararası desteğe ihtiyacı var. Şu anda bombardıman yok. Ümit ediyoruz, çatışmalar buralara gelmez. Burada şartlar oldukça ağır. Buraya gelen insanlar, dünyadan hiçbir yardım görmedikleri gibi insanlara karşı işlenen suçlar da maalesef cezalandırılmıyor. Biz, Türk Kızılayı olarak elimizden geldiği kadar insanlara destek olmaya, yardım etmeye ve giysi, battaniye ile gıda dağıtımı yapmaya çalışıyoruz. 'İdlib'deki Kara Bulutları İyiliğin Gücüyle Dağıt' adı altında düzenlediğimiz yardım kampanyasına destek istiyoruz" diye konuştu.