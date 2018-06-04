Kızılay Başkanı: Güney sırınında 150 bin insana hizmet veriyoruz

TÜRK Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Türkiye'nin güney sınırı ve Suriye'nin kuzeyinde İdlib, Afrin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde yaklaşık 40 mülteci kampını destekliyoruz. Yiyecek ve kamp hizmetleri veriyoruz. Şu an yaklaşık 30 bin çadırımız var. 150 bin insana imkan sağlıyoruz o bölgede. Bunlara gıda, hijyen, sağlık, koruma hizmetleri, parçalanmış ailelerin birleştirilmesi gibi sosyal hizmetler noktasında destek sağlıyoruz '' dedi

Melikgazi ilçesi Danişmentgazi Mahallesi Reis Caddesi'nde oluşturulan Türk Kızılay'ı Kayseri Toplum merkezi açılışı için kente gelen Genel Başkan Kerem Kınık, Veli Süleyman Kamçı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik'i ziyaret ederek, Türk Kızılay'ı Kayseri Şubesi, Hastanesi ve kan merkezinde incelemelerde bulundu. Türkiye'de yaklaşık 4 milyona yakın yabancı olduğunu, bunlardan yaklaşık 3.5 milyonun Suriyelilerden oluştuğunu söyledi.

''TÜRKİYE'DE VE DÜNYADA ÖRNEK BİR PROJE'

Kerem Kınık, "Kızılay olarak sosyal uyum yardımları yapıyoruz. Bu sosyal uyum yardımlarımızın tamamını AB finanse ediyor. Türkiye'de bizim veya devletimizin bütçesinden çıkan para değil. 1.3 milyon Suriyeli kardeşimize Kızılay kart düzenli nakit destek olarak veriyor. Kayseri'de bugün hizmete açtığımız toplum merkezi, Türkiye'deki ilk örnek projedir. Türkiye sathında 15 toplum merkezimiz var. Bu merkezlerimizde mültecilerimize yönelik dil eğitimleri toplumsal uyum eğitimi mesleki ve psikolojik eğitimler psiko-sosyal rehabilite hizmetleri ve mültecilerin hizmet duyduğu ihtiyaçlarla ilgili çözüm merkezi hizmetleri vermekteyiz. Bu Türkiye'de hem ilk örnek proje, dünyada da örnek bir projedir. Kızılay ve Kızılhaç federasyonunun maddi desteği ile bu anlamda yürütülüyor. Kayseri'de yaklaşık 70 bin muhacir kardeşimiz bulunmakta. İnsanların ihtiyaç duyduğu hizmetlere yönelikte bu toplum merkezi faaliyetleri sürdürecek '' dedi.

'150 BİN İNSANA İMKAN SAĞLIYORUZ'

''1 milyar euro gibi bir bütçemiz var. Bütçe 2019'un sonuna kadar harcanacak. Bu rakam sadece ülkemizdeki Suriyeliler için kişi başı 120 lira veriliyor. Ayrıca, UNICEF ile beraber 250 bin Suriyeli çocuğa AB kaynaklardan şartlı eğitim yardımı yapıyoruz. Bize sığınan bu insanların pek çok ihtiyacı var. Devletimiz, belediyelerimiz ve bizler bu insanlara destek noktasında yardımcı oluyoruz'' diyen Kızılay Genelbaşkanı Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü :

''Türkiye içindeki mülteci kardeşlerimize yardım ettiğimiz gibi aynı şekilde Türkiye dışında da özellikle Suriye bölgesinde de ihtiyacı olan insanlara destek hizmetleri sağlıyoruz. Yaygın olarak Türkiye'nin güney sınırı ve Suriye'nin kuzeyinde İdlib, Afrin Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde yaklaşık 40 mülteci kampını destekliyoruz. Yiyecek ve kamp hizmetleri veriyoruz. Şu an yaklaşık 30 bin çadırımız var. 150 bin insana imkan sağlıyoruz o bölgede. Bunlara gıda, hijyen, sağlık, koruma hizmetleri, parçalanmış ailelerin birleştirilmesi gibi sosyal hizmetler noktasında destek sağlıyoruz. Pek çok dernek ve farklı kuruluşlar bu seferberlikte yanımızdalar. Bu bölge ramazan nedeniyle hareketlendi. Yardımlar açısından bizim seferberlik ayımızdır. Gerek yardımların toplanması gerekse de dağıtılması bakımından. Suriye'nin içinde Irak'ta, Somali'de, Balkanlar'da, Kafkaslarda Bangladeş'te dünyanın 35 farklı ülkesinde 10 milyon insana ramazan boyunca yardım ulaştırmak için çalışıyoruz.''



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